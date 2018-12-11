加拿大法官未做結論 孟晚舟保釋聽證11日繼續

加拿大最高法院 10 日上午繼續就華為財務長孟晚舟被捕案，舉行保釋聽證會，但最終沒有結論。法官表示，11 日將繼續舉行。

溫哥華法庭擠進大批記者和華人社區人士，法庭外部分華人群眾舉牌抗議，要求釋放孟晚舟。孟晚舟辯護律師 David Martin 則提出，可以透過監控技術將孟軟禁在家，並且表示，如獲保釋，孟晚舟將支付確保她留在加拿大的安保費用，以作為額外的保證。

檢察官 John Gibb-Carsley 反對給予孟晚舟保釋，理由是她太有錢，能夠輕鬆支付任何必要金額的資金，然後逃跑。他補充說，孟晚舟自從知道自己受到美方調查後，就再也沒去過美國，其他華為高管也停止前往美國。

孟晚舟的律師反駁，認為孟沒有犯罪記錄，並讓知名品格證人為她作證，並表示她在溫哥華擁有超過 2000 萬加元 (1300 萬美元) 財產，足以確保會留在這裡。更何況，她需要每日服藥。孟晚舟的律師團隊還願意將保釋金提高到 1500 萬加元 (約 1120 萬美元)。

當法官詢問孟為什麼自 2017 年年初，就沒有進入美國時，孟的律師表示，這是因為對華為來說，美國的經商環境變得惡劣。

律師稱，孟晚舟僅有的兩本有效護照，包括中國大陸及香港的護照均已被沒收，因此無法登上任何商業航班，而唯一能陸路到達的外國是美國，這是要求引渡她的國家。

在溫哥華舉行的聽證會，只是這個漫長法律程序的開始，即使法官同意引渡孟晚舟，她還有多次機會上訴，使整個過程拖上幾個月甚至數年。