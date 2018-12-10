梅姨可能推遲脫歐協議投票 英鎊跌破1.27關口

在英國就脫歐協議投票即將來臨之際，歐盟法院裁定英國可以單邊撤回退歐決定，令退歐一事再生變數。果不其然，這場投票可能要被延遲。

據路透社援引《太陽報》政治板塊主編 Tom Newton Dunn 稱，英國首相特蕾莎梅已經召集了高級助手的會議，很快將作出是否推遲脫歐投票的決定。另據 Bussiness Insider 報導稱，英國首相將於未來 30 分鐘內會見內閣大臣，將告知是否推遲脫歐協議投票。

另有英國電訊報編輯稱，內閣大臣們認為首相將推遲脫歐協議投票。

消息過後，英鎊 / 美元短線走低 10 多個點，跌破 1.2700 關口，報 1.2696。

此前，歐盟法院裁定，英國可以單邊撤回退歐決定。這正好發生在脫歐協議投票的前一天。

具體來看，歐盟法院周一表示，英國政府可在不徵求其他歐盟成員國意見的情況下，單方面撤銷退出歐盟的決定。在 3 月 29 日正式脫離歐盟之前，英國可以隨時撤銷《里斯本條約》第 50 條（即啟動該國脫離歐盟的條款）。

這一裁決與歐盟法院法律顧問上周發表的意見一致。12 月 4 日，歐盟最高法院的法律顧問的諮詢意見建議，在不附加任何條件的情況下，可以逆轉整個「退歐」的過程。

這也增加了反對「退歐」的陣營的希望，讓二次公投成為可能，以阻止英國按計劃於 2019 年 3 月 29 日的退歐決定。