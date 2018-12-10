【運達投顧】台股後勢重點分析

◆盤勢分析

台股連續三天重挫今天出現反彈，危機解除了嗎？今天從國際股市的結構、華為事件影響層面、台股技術面以及籌碼面來做分析，重點如下：

1. 昨天美股開低走高都出現下影線也讓美股沒有破底的危機，但本週美股帶頭下跌卻讓歐亞股市吃足苦頭，昨天歐股跌幅達 3% 也造成歐洲股市領先創這兩年的波段新低，今天亞股稍有反彈但開高走低至今也都還未站上月線，以此來看全球股市偏弱的結構尚未改善，若歐股續弱或者美股只是短線反彈那麼亞股就還有回測 11 月前低，11 月低點失守將會下探 10 月份今年的低點區，就全球股市的結構來看整理時間還要延長。

2. 中美貿易戰邊談邊打貿易戰再升級，繼中興通訊事件後，大陸系統大廠華為果真成為美國的頭號目標。華為財務長孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗的經貿制裁令 1 日在加拿大被捕，全球股市全面重挫。華為在全球有超過 2,000 家供應商，後續營運若受貿易戰衝擊必然重創供應鏈。若華為營運停擺，華為旗下海思目前是台積電先進製程主要客戶，對台積電營收占比約 5%。大立光是華為智慧型手機的主要鏡頭供應商，若華為全面停止出貨，對大立光營收影響約達 10% 幅度。且台灣眾多被動元件供應商也一路跟隨華為的腳步，可見華為事件影響層面之深事件要和平落幕看來還沒那麼快。

3. 台股今天反彈但成交量只有約千億，就亞股表現來看幾乎都開高走低可見華為事件對亞股仍驚魂未定，就台股技術面來看暫時先維持 11 月份以來的區間盤局，若可不破 11 月前低 9632 那麼盤局反而對台股有利，因為季線成本再 13 個交易日將會開始成本下移，但指數要正式穿越季線仍有 20 個交易日左右的時間，若國際政經沒什麼變化可見一直到年底台股也只能先以區間盤局的走勢為主，既然走盤整的時間偏長操作就不急著進場，尤其今天漲無量若下周跌有量的話台股還會有震盪，下週重點在 11 月前低若能守穩預計會有個股打底完成者會領先大盤先上攻，所以低接時間點會在下週。

4. 台股是否真落底觀察指標匯率仍是重點，亞洲匯率已經連續三天貶值，若新台幣貶值站回月線 30.85 那麼匯率短時間就還無法轉強，尤其人民幣連三天貶值亞洲匯率暫時還沒有偏強的訊號，外資昨天大賣超 207 億，以這三天的籌碼面變化來看外資總賣超 335 億、投信賣超 10 億、自營商賣超 50 億，唯一增加的是融資增加了 19 億，可見籌碼面尚不利台股的現狀。

5. 除了新台幣的走勢是重點外，關於全球股市的強弱指標近期要留意日圓的走勢，依照過去歷史來看每當國際股市出現弱勢或者國際政經出現變化，市場資金都會以日圓做為資金避風港，所以日圓升值對全球股市會是一個警訊，台股可否止穩擴底日圓的升貶是重要的訊號，目前先將台股看成區間盤，會員持股在周三都獲利出清滿手現金，我們等個股擴底時間延長底部扎實後再進場掌握下一波的輪動，預計下週會有個股先擴底完成。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。