台股三大指標 曾銘宗、顧立雄對股市健全度意見大不同

立法委員曾銘宗今 (10) 日在立法院財委會表示，上市櫃 IPO 家數、籌資金額逐年減少，但減資金額卻大增，面對這樣現況，金管會有沒有強化股市結構的方案？金管會主委顧立雄表示，金管會當然希望吸引大型企業掛牌，但也反映台灣對中小企業的友善，至於減資變多，主要是鴻海一家公司所致，把鴻海減資金額加回來，減資並未大增。

曾銘宗表示，據統計，上市櫃 IPO 家數從 2015 年 58 家，籌資金額 376.3 億元，逐年減少，今 (2018) 年 9 月底 IPO 家數只有 42 家，籌資金額僅 161.7 億元，但是現金減資卻增加，家數從 2014 年 24 家，金額 152.7 億元，今年前 9 月則已有 37 家，金額更高達 636 億元。

曾銘宗進一步表示，IPO 籌資規模的每件平均金額從 2015 年 6.49 億元，縮減到今年 9 月底每件平均金額為 3.85 億元，顯示現在上市櫃每家規模都非常小，也代表以前只能上櫃的，現在也跑去上市。

顧立雄表示，金管會當然希望吸引大型企業掛牌，今年最大的上市案是上海銀行，而 IPO 每件規模縮小，這反應我們對中小企業友善，以及台灣整體企業是以中小企業為主的現況。

至於減資變多，顧立雄表示，今年現金減資比較高，是因為光是鴻海一家就減了高達 347 億，若把鴻海加回來，跟歷年相比企業減資沒有大增，且企業現金增資金額仍平穩成長，家數也增加，根據證期局統計，今年前 9 月企業公募金額已達 4221 億元，比去年全年的 4020 億成長。

但曾銘宗表示，即使把鴻海剔除，減資家數和金額仍創歷年新高，因為這是趨勢，背後凸顯台灣的經濟升級面臨重大困境。

顧立雄強調，金管會當然在乎證券市場健全性，整體經濟發展由內閣、各部會政策促進，讓整個市場有好的投資標的，讓上市公司能在國內進行籌資，而金管會對於上市櫃公司的透明度、財務報表健全、公司治理完善都會關注。