進入矽智財授權金及權利金認列高峰期 晶心科Q4營收可望季增1.3-1.7倍

處理器矽智財供應商晶心科 (6533) 受惠於進入矽智財授權金及權利金認列旺季，法人圈傳出，第四季營收可望上看 1.3～1.5 億元，季增 1.3～1.7 倍，單季獲利無虞，全年可繳出賺錢的成績單。晶心科第三季因為受到價格競爭的壓力，單季虧損 670.5 萬元，每股淨利 - 0.16 元，但累計今年前三季歸屬母公司稅後淨利 149.7 萬元，每股淨利 0.04 元。展望後續，第四季是矽智財授權金及權利金認列旺季，第四季單季營收可望達到 1.3～1.5 億元，將較上季大幅增加 1.3～1.7 倍，單季依舊能繳出獲利成績單。



展望後續，晶心科專攻 RISC-V 處理器矽智財，一來中美貿易戰下，大陸半導體廠有意採用開源技術的 RISC-V，晶心科明年之後對大陸授權情況可望明顯增加，二來，儲存大廠 WD 日前在 RISC-V Summit 大會上發表了 3 項創新的開源技術，專為支援 WD 內部 RISC-V 架構開發專案及日益成長的 RISC-V 架構生態系統所設計，這將讓晶心科明顯受惠。