華碩電競筆電今年在台銷售跳增逾6成 明年成長超越市場增幅

華碩 (2357) 今年在台銷售電競筆電動能強勁，銷量較去年同期大增逾 6 成，公司預估，明年台灣電競筆電市場的銷售量仍有約 4-5 成的年增率，華碩品牌力加持，將可望有優於市場的表現，搭載 RTX 20 系列電競筆電預計將在下季推出。此外，華碩也公佈知名市調機構最新統計資料，其商用筆電與桌機，今年前三季在台市佔居冠。其中已連續 10 年蟬聯銷售龍頭寶座的商用筆電，更接連三季以超過 3 成市佔奪冠。至於商用桌機也以平均高達 41.8% 的優異佔比，拿下市場近半營收，領先各競爭對手。



華碩參加週四 (6 日) 展開的 WirForce 電競嘉年華，對電競市場的耕耘不遺餘力。該公司表示，以 GTX 系列的電競筆電市場來看，華碩在台市場佔有率超過 35%，表現優異，今年整體在台銷售量的成長，高達 6 成以上，預估明年持續攀升，優於市場 4-5 成平均成長率。



此外，商用 PC 今年也是高成長，整體成長率約 10% 左右，如不計桌機，光看商用比店的銷售，成長率更高達逾 3 成。華碩聯合總經理林福能表示，該公司 ASUSPRO 系列積極開發以辦公室應用或教育環境量身打造的創新精銳，獲得用戶青睞，今年政府、教育單位汰換需求強勁，加上政府前瞻計劃將大幅增加商用筆電需求，因此後市業績持續看好。