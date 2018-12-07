〈進出口統計〉貿易戰衝擊發酵 11月出口終結連24紅 Q4恐旺季不旺

美中貿易戰衝擊發酵與智慧型手機需求疲軟，11 月出口 278.1 億美元，較去年同期減少 3.4%，終結連 24 紅，其中又以光學器材與機械更是首當其衝的受害者，衰退幅度最大，分別較去年同期減少 17.5%、13.4%。

美中貿易戰衝擊超乎市場預期，財政部原本預期 11 月出口可能持平或成長 2%，但今 (7) 日公布結果顯示，11 月出口不僅月減 5.9%，更比去年同期減少 3.4%；但統計今年前 11 月出口總額合計 3,074.6 億美元，仍創歷年同期新高，也較去年同期成長 6.9%。

財政部統計處處長蔡美娜坦言，12 月出口年增率恐怕仍是負成長，且幅度恐超過 3%，第 4 季將陷入「旺季不旺」的窘境，但她也強調在前 10 月出口表現亮眼的挹注下，全年出口值創新高仍是「毫無懸念」。

觀察主要出口貨品細項，以太陽電池較去年同期衰退幅度 80.4% 居冠；受到美中貿易戰與智慧型手機需求疲弱等因素影響，導致生產半導體機械、特殊功能機械出口值也較去年同期減少逾 2 成。另外，手機年減 91.4%，光學器材出口也較去年同期減少 17.5%，其中液晶裝置與零件年減 22.9%，鏡頭年減幅為 16.5%。

相較之下，礦產品受惠於高油價效益，11 月出口總額達 13.3 億美元，較去年同期增加 42.1%，其中柴油與汽油年增率分別為 37.1%、1.2 倍；電腦零組件也因需求暢旺年增幅 54.9%。

蔡美娜表示，美中貿易戰開打以來，原先市場預期台廠可望受惠轉單效應，但 10 月以後，已有部分產業，例如工具機、被動元件以及半導體龍頭台積電 11 月開始也感受到貿易戰的衝擊，尤以機械產業感受最為明顯。