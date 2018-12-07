台股盤後─終止日K連三黑窘境 PCB、網通族群大表態

台北股市大盤在昨日重挫 232 點後，台股集中市場今 (7) 日譜出跌深反彈的走勢，加權股價指數結束日 K 連三黑的窘況，收盤指數報 9760.88 點，較昨日上漲 76.16 點或 0.79%，成交值 962.11 億元，大盤周線收黑 K 棒，但同時留上下影線。

今天盤中以 PCB 及網通族群的表現較為強勢，光環 (3234-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、金像電 (2368-TW) 及友訊 (2332-TW) 等個股漲停作收，國泰證阿顧問處協理簡伯儀指出，今天的集中市場處於月線之下的無量反彈格局，同時以中小型個股為重點，但目前台北股市仍以反彈等走勢為主導。

至於包括大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW) 等蘋果供應鏈個股，在昨日因 11 月營收呈現月衰退而重挫之後，今天表現平穩，大立光終場也上漲 65 元或 2.41%，收在 3100 元。而華通 (2313-TW) 在今天盤前發布 11 月營收，達 53.91 億元，創今年新高，月增 3.65%，股價也上揚 4.18% 以 21.2 元作收。

台北股市集中市場早盤開盤上漲 34.74 點，以 9719.46 點開出後一路走高，盤中最高 9785.2 點，收盤指數報 9760.88 點，較昨日上漲 76.16 點或 0.79%，成交值萎縮為 962.11 億元，成作值低於 5 日及 10 日均量，明顯為一無量反彈等走勢。

證券分析師張陳浩指出，台北股市大盤今天的跌深反彈，主要在於今晨收盤的美股雖然收黑，但留下黑影線的有效激勵，而目前的市場觀盤重點在於美中貿易大戰的後續影響，但預估台股的拉回幅度將不致太深，操作策略上，建議以向下分批承接為主，可能會有元月行情的驚奇受惠出現。

至於選股標的，證券分析師黃漢成則指出，就電子股來看，12 月進入出貨淡季，就看集團作帳力道的強度牽動股價，但就為明年布局的角度來看，包括 5G、LED 類股及目前報價呈現漲勢中的太陽能類股。