【日盛投顧】站回月線為多頭當前第一要務

◆盤勢分析

1.FED 傳出鴿派訊息，週四美股科技股反彈，週五台股開高走高震盪，最高點 9,785 點未收復月線（9,825 點）、10 日線（9,879 點）、5 日線（9,917 點）、季線（10,124 點）、2 年線（10,431 點）、半年線（10,495 點）及年線（10,678 點），最低點 9,719 點守穩 9,700 點、11/13 低點 9,616 點及 12/06 低點 9,664 點，終場指數上漲 76.16 點，漲幅 0.79%，收在 9,760.88 點，成交金額為 963.90 億元，小於 5 日均量（1,345 億元）及 20 日均量（1,152 億元）。三大法人合計賣超 48.57 億元：外資賣超 51.13 億元、投信買超 0.35 億元、自營商買超 2.20 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 9500 至 9600 點，壓力為月線至 5 日線。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（39）小於 50，短線整理。

3. 櫃買指數漲幅 1.33%，收在 125.46 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線及月線附近，壓力為 5 日線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、藍營概念股、金融、生技、越概、自行車等。

半導體、蘋概、網通、PCB 帶頭反彈

1. 半導體：可留意晶圓代工 3707 漢磊、封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計：2379 瑞昱、3034 聯詠、2458 義隆電、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、3438 類比科、5299 杰力、3317 尼克森、8016 矽創、5269 祥碩、2454 聯發科、3527 聚積等。

2. 蘋概：Apple 的手機銷售不佳，但筆電等新產品反應不差，且耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2360 致茂、6271 同欣電仍可留意，PA 相關應用仍廣，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注。

3. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY、3491 昇達科、3234 光環、4979 華星光等，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4.PCB：2368 金像電拚轉盈，INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，上游 3645 達邁切入 PI 新應用也可留意。

5. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

6. 觀光 / 航空 / 營建：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、2748 雲品、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、營建 2542 興富發、2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。

7. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

8. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。