台股盤中—電子三雄領軍權值股反彈 站回9700點

在昨 (6) 日重挫逾 200 點後，台股今 (7) 日回神，電子三雄反彈開高帶動下，站上 9700 點關卡，除聯發科、南亞科等電子權值股表現強勢，傳產權值台塑四寶也扮演撐盤角色，指數開高走高，不過量能觀望，成交量約 1030 億元。

台股今日開盤上漲 34.74 點，以 9719.46 點開出後一路走高，盤中最高來到 9783.05 點；櫃買市場終止連 3 日收黑的弱勢表現，今日股價同樣開高走高，以 124.05 點開出，盤中最高來到 125.73 點。

電子三雄部分，股王大立光為三雄中表現最強勢者，股價開低走高，成功站回 3100 元整數關卡，盤中漲幅逾 3%、來到 3130 元；台積電早盤開高後，隨後漲幅收斂，盤中上漲約 0.9%、來到 222 元；鴻海今日同樣上演反彈行情，盤中上漲逾 0.7%、來到 69.5 元，力拚站回 70 元關卡。

盤面 MOSFET 概念股表現相對強勢，杰力今日止跌反彈，一度攻上漲停價 120 元，盤中漲幅逾 6%，帶動大中大漲逾 4%，尼克森大漲逾 3%，富鼎也有超過 2% 的漲幅。

PCB 族群也同樣一片紅，欣興強攻漲停，金像電大漲逾 8%，燿華、嘉聯益、華通、瀚宇博都有超過 3% 的漲幅。

以上市族群來看，光電與觀光族群最強勢，上漲超過 1.8%，盤中金融族群表現弱勢，維持平盤之下；櫃買市場則以遊戲與生醫族群最強勢，漲幅超過 1.7%，表現最弱勢的則為紡織族群。

法人指出，華為 CFO 遭到美國逮捕，使美中再陷入緊張關係，且蘋果供應鏈營收表現不佳，成影響後市最大變數，目前 9616 點為多頭防守點，若跌破恐引發外資停損賣壓出籠，短線將再有一波殺盤。而若融資籌碼沈澱，加上美中貿易戰有進展，台股才可望穩步反彈。