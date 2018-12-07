台灣、中國雙引擎加持 緯軟11月營收再締新猷 今年已創八次新高

緯軟 (4953)11 月營收再締新猷，達 3.70 億元，已為今年第八次創單月新高紀錄，月增 4.92%，年增 45.04%，累計 1-11 月營收 35.52 億元，較去年同期增加 41.65%。緯軟在中國及台灣地區業務成長加持下，緯軟今年前 11 月繳出八個月份營收創單月新高的好成績，緯軟表示，中國地區業務需求持續暢旺，目前中國及香港地區營收占比已逾五成，將持續維持台灣、中國雙引擎火力，對於業績展望樂觀，盼明年可以躋身中國前十大 IT 資訊服務商。



緯軟去年第四季開始整頓大中華區業務，並深耕大客戶，啟動跨區整合策略，成功帶動今年前三季毛利率、營益率雙增，獲利達 1.95 億元，較去年同期增加逾 200%，EPS 則達 4.10 元，獲利成長表現亮眼。