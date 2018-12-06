三大法人合賣241.29億元 鴻海慘遭賣超3.8萬張

台股今 (6) 日受到華為事件與蘋概果供應鏈業績慘澹夾擊，大跌 232 點，而蘋果概念股主要權值股更是慘遭三大法人同步狙擊標的，合計賣超 3.8 張，三大法人今日同步站在賣方，合計賣超金額共新台幣 241.29 億元。

台股今天在三大法人賣壓襲擊下，不僅月線 9800 點宣告失守，盤中更直破 9700 點，收在 9684.72 點，成交值 1428.15 億元。

華為財務長在加拿大被捕，加上蘋果砍單效應持續發酵，讓手機供應鏈相關類股面臨沉重賣壓，今天外資賣超前五名標的，包括元大滬深 300 正 2(52,552 張)、鴻海 (34,013 張)、新光金 (22,952 張)、旺宏 (13,803 張) 與聯電 (13,372 張)。

而外資買超前五名分別為：富邦 VIX(49,007 張)、元大台灣 50 反 1(8,539 張)、友達 (3,235 張)、臻鼎 - KY(2,569 張)、台苯 (2,242 張)。

自營商部分，賣超前五名分別為：元大滬深 300 正 2(29,045 張)、元大台灣 50 正 2(5,166 張)、元大台灣 50(4,672 張)、鴻海 (4,012 張)、台中銀 (3,080 張)；買超前五名分別為：元大台灣 50 反 1(94,920 張)、富邦 VIX(6,994 張)、富邦台灣加權反 1(1,722 張)、統一 FANG+1(1,690 張)、元大 MSCI A 股 (1,273 張)。

投信部分，賣超前五名分別為：鴻海 (850)、南電 (798)、嘉聯益 (780)、和碩 (738)、台郡 (721)；買超前五名分別為：欣興 (2,541)、台泥 (2,171)、聯電 (1,702)、長榮航 (1,697) 與南茂 (1,606)。



