高麗菜價格崩跌 多家通路商伸援手收購大促銷

中南部高麗菜盛產，造成價格崩跌，多家企業伸出援手，東森購物今 (6) 日發起義賣高麗菜，遠百 (2903-TW) 旗下連鎖量販通路愛買以及連鎖超市龍頭全聯均已自行吸收成本開賣。

愛買說明，從 11 月底起，即開始自行吸收成本販售高麗菜，單顆 15-18 元，全台一周已成功賣掉 5 萬顆高麗菜，明日起至 9 日再推出 24 元買一送一全台分店限量販售的活動。

東森購物則表示，此次由東森購物董事長王令麟號召，邀請民眾一起幫助農民渡過難關，東森價 230 元約 8 顆，創下電視購物有史以來最低的銷售金額，買再送消費者 230 枚東森幣，等同東森幣全額回饋，明日中午在東森電視購物開賣。

王令麟為協助菜農，已指示由東森慈善基金率先用 100 萬元採購 111 噸高麗菜，約 44440 顆，免費分送給東森集團全體員工。

而全聯以高於市價的價格買下 10 萬顆，共 200 噸高麗菜，今日在全台近千間門市推出高麗菜買 1 送 1 優惠，2 粒 24 元，每店限量 100 粒。

東森購物進一步說明，旗下東森農場專區主打產地現採直送，接單後由農民摘取裝箱，產地直送貨運宅配，除了此次協助菜農，日前桶柑盛產過剩，東森集團主動與新竹縣峨眉鄉合作，結合旗下全通路共賣出 36 萬顆，創下每秒售出 75 顆的驚人紀錄，販售金額全數回饋給農民。