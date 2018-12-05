菸稅效應減弱+菜價跌2成 11月CPI年增率僅0.31% 創逾1年新低

主計總處今 (5) 日公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.31%，創 2017 年 11 月以來新低，主計總處說明，主要是因 9 月以來菸稅價格調漲效果逐漸淡化，再加上菜價較去年同期跌逾 20%，目前物價漲勢可說是溫和平穩。

除了菸稅效應減弱，可觀察到，11 月蔬菜價格大跌 22.64%，是 13 個月來最大跌幅，主計總處說明，主要是因氣候穩定導致菜量供應大增，也導致 7 大類別中，食物類年跌 0.45% 最多。

若扣除蔬菜水果，11 月 CPI 年增 0.89%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 0.67%，創近 21 個月新低。

7 大類物價比較圖。(圖：主計總處提供)

就各大類來看，雜項類漲 1.94% 最多，主要是因菸稅調漲遞延效應帶動香菸上漲 7.20%。

其次是醫藥保健類漲 0.89%，主要是因掛號費及部分藥品價格調漲所致。

而交通及通訊類漲 0.66%，主因為國際原油價格較去年同期高，使油料費上漲 7.62%，惟捷運車票、行動電話和行動通訊費分別跌 9.68%、8.98% 和 5.96%，抵銷部分漲幅。

而食物類跌 0.45%，主因蔬菜和水果價格分別下跌 22.64%、2.84%，不過，蛋類受去年芬普尼事件基數較低影響，上漲 27.99%，乳類價格漲 3.53%，抵銷部分跌幅。

另外，從商品性質別觀察，商品類跌 0.09%，其中，非耐久性消費品 (含食物、能源和香菸等) 漲 0.42%，半耐久性消費品跌 0.27%，耐久性消費品跌 1.49%；另服務類漲 0.61%，其中外食費上漲 1.96%。

前 11 月 CPI 年漲 1.48%，商品類漲 2.28%，服務類漲 0.96%，若扣除蔬菜水果漲 1.66%，核心 CPI 漲 1.28%。

與鄰近國家 (地區) 相比，前 10 月我國 CPI 漲 1.60%、新加坡漲 0.5%、日本漲 1.1%，南韓漲 1.5%，中國大陸漲 2.1%，香港漲 2.4%。