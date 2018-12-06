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M17再獲新一輪7.5億元資金 未來2個月可望再有資金挹注

M17 Entertainment 集團旗下直播平台17 Media 。(圖：M17提供)
M17 Entertainment 集團旗下直播平台17 Media 。(圖：M17提供)

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (6) 日宣布，再獲 2500 萬美元 (約新台幣 7.5 億元) 資金挹注，由香港遊戲公司 Madhead 執行長曾建中 (Terry Tsang) 領投，蘭亭投資 (Pavilion Capital) 、Stonebridge Ventures 及其他現有投資人跟投，且未來 2 個月內，可望再迎接另一波資金進場。

M17 原有投資者包括 Infinity Venture Partners、Majuven、Convergence 和 Global Grand Capital 等，今年 6 月原本要在紐約證交所掛牌上市，但因故決定暫緩上市計畫，隨後並宣布獲得新一輪投資者的 3500 萬美元私人融資，該資金將支持業務與營運持續成長，並拓展業務至日本與其他區域性市場。

M17 今日宣布，再獲新一輪資金挹注，投資額達 2500 萬美元，由香港遊戲公司 Madhead 執行長曾建中 (Terry Tsang) 領投，蘭亭投資 (Pavilion Capital) 、Stonebridge Ventures 及其他現有投資人跟投。新一輪募資完成後，M17 將擴大市場佈局，朝向多元內容、多角化經營與多市場發展，也將積極提升平台品質。

M17 今年全年營收預估將達 1.8 億美元 (約合新台幣 54 億元)，營運表現亮眼，日本市場的投資報酬也持續走強，獲眾多投資者關注，M17 表示，不排除未來 2 個月將再迎接另一波資金進場，將運用這筆資金於技術研發、人才培育與全新內容及服務開發，以多元化的優質影音內容，讓用戶體驗再升級。

M17 Entertainment 成立於 2017 年 5 月，集團初期以整併亞洲新創產品、生產全新內容為主，以打造直播新媒體世代，經歷過去 1 年的縝密計劃與布局，此次資金挹注將再加速直播新媒體的發展進程。目前集團在台灣、新加坡、香港、日本、南韓、美國及馬來西亞設有辦公室，全球員工近 600 人，將持續深耕亞洲，並放眼美國市場。

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