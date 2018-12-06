M17再獲新一輪7.5億元資金 未來2個月可望再有資金挹注

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (6) 日宣布，再獲 2500 萬美元 (約新台幣 7.5 億元) 資金挹注，由香港遊戲公司 Madhead 執行長曾建中 (Terry Tsang) 領投，蘭亭投資 (Pavilion Capital) 、Stonebridge Ventures 及其他現有投資人跟投，且未來 2 個月內，可望再迎接另一波資金進場。

M17 原有投資者包括 Infinity Venture Partners、Majuven、Convergence 和 Global Grand Capital 等，今年 6 月原本要在紐約證交所掛牌上市，但因故決定暫緩上市計畫，隨後並宣布獲得新一輪投資者的 3500 萬美元私人融資，該資金將支持業務與營運持續成長，並拓展業務至日本與其他區域性市場。

M17 今日宣布，再獲新一輪資金挹注，投資額達 2500 萬美元，由香港遊戲公司 Madhead 執行長曾建中 (Terry Tsang) 領投，蘭亭投資 (Pavilion Capital) 、Stonebridge Ventures 及其他現有投資人跟投。新一輪募資完成後，M17 將擴大市場佈局，朝向多元內容、多角化經營與多市場發展，也將積極提升平台品質。

M17 今年全年營收預估將達 1.8 億美元 (約合新台幣 54 億元)，營運表現亮眼，日本市場的投資報酬也持續走強，獲眾多投資者關注，M17 表示，不排除未來 2 個月將再迎接另一波資金進場，將運用這筆資金於技術研發、人才培育與全新內容及服務開發，以多元化的優質影音內容，讓用戶體驗再升級。

M17 Entertainment 成立於 2017 年 5 月，集團初期以整併亞洲新創產品、生產全新內容為主，以打造直播新媒體世代，經歷過去 1 年的縝密計劃與布局，此次資金挹注將再加速直播新媒體的發展進程。目前集團在台灣、新加坡、香港、日本、南韓、美國及馬來西亞設有辦公室，全球員工近 600 人，將持續深耕亞洲，並放眼美國市場。