台股盤前－美股驚魂跌勢雖收斂 仍要看手機供應鏈臉色

蘋概股營收不佳、中國華為財務長被捕影響，台股昨 (6) 日大跌 232 點，失守 9700 點，收在 9684.72 點。美股道瓊昨天一度暴跌 780 點，所幸收斂跌勢，終場只下跌下跌 79.40 點，其他指數也都跌不到 1%，不過，台股 ADR 跌多漲少，台股今天走勢仍需要看蘋概股等手機供應鏈的臉色。

貿易戰戰火延燒，華為財務長孟晚舟在加拿大驚傳被捕，台股昨開低走低，股王大立光、聯發科、台積電無一倖免，與華為有業務往來的供應商賣壓尤深，三大法人聯手在集中市場大賣，外資賣超 206.8 億，投信賣超 5.3 億，自營商賣超 29 億，合計三大法人賣超高達 241 億。

華為案昨日震撼市場，華為供應鏈股全部嚇趴，對此，華為發布聲明強調，「美國政府通過各種手段對一家商業公司施壓，是背離自由經濟和公平競爭精神的做法。但是，我們不會因為美國政府的無理，而改變我們與全球供應鏈夥伴的合作關係。」該公司聲明是否有助穩定供應鏈軍心，今天將備受矚目。

蘋果昨天下跌 1.11%，主因是受到紐約羅氏證券 (Rosenblatt) 狠砍蘋果目標價至 165 美元，瑞銀亦調降蘋果目標價至 210 美元，稱其消費者調查顯示 iPhone 購買意圖全面下滑的影響。在台股，已經疲弱不堪的蘋概股，是否還會續挫，需要留意。

尤其股王大立光昨天跌停 3035 元，大摩唱衰智慧手機產業，更認為大立光投資評等劣於大盤，根據最新報告，斷言此波衰退將延續到明年第 1 季，還把股王目標價由 2850 元再砍到 2700 元。大立光今天表現將是重要指標。

今天觀盤重點還有，台積電總裁暨副董事長魏哲家表示，5 奈米製程預計明年第 2 季試產，特殊製程方面，為滿足客戶需求，也將增建 8 吋晶圓廠，這是台積電 15 年來首度新建 8 吋廠。

魏哲家重申，5G 與人工智慧 (AI) 將是未來成長動能，2019 年下半年及 2020 年 5G 建置將逐步展開，AI 應用也不再只侷限於雲端，已擴及邊緣運算。

台積電及其所提的 5G 與 AI 族群是否可以扮演大盤救星，備受期待。

整體來說，台股重挫，停損賣壓湧現，雖然今晨美股收斂跌勢都跌不到 1%，但台股向來信心較不穩，短線在基本面沒辦法明顯翻轉之下，指數空間應該還有持續整理狀況，短線可能先在 9600 點到 9850 點震盪。