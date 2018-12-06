台股盤後—華為利空干擾 權值股無力 重挫232點跌破9700點

外資看壞智慧型手機後市，大陸華為財務長在加拿大被捕，雙重利空影響下，台股今 (6) 日權值股大立光領跌下，手機供應鏈淪為今日大盤重災區，盤中大跌逾 200 點，不僅 9800 點月線失守，午盤更直接摜破 9700 點，下跌 232.02 點、跌幅 2.34%，終場以 9,684.72 點作收，成交量 1428.15 億元。

華為財務長被捕、蘋果 iPhone XR 砍單消息衝擊供應鏈營收，大立光與可成 11 月營收衰退逾 2 成，大摩示警智慧型手機產業前景岌岌可危，在利空因素加擊下，導致手機供應鏈類股股價跟著臉綠，大立光、可成盤中雙雙打入跌停，大立光股價收在 3,035 元，可成股價則以 237 元作收。

同樣受池魚之殃的還包括光學類股，玉晶光與揚明光跌幅都在 8% 以上，玉晶光下跌 8.26% 以 200 元作收，揚明光跌幅逾 9%，股價收在 72.3 元。

受到華為事件影響，相關供應鏈包括：台積電、大立光、日月光、聯發科、聯詠、晶技等；另外，與網通設備相關的鴻海、南亞科、旺宏、聯鈞、台光電與華通等類股今日也無一倖免。

另外，光通訊設備聯亞打入跌停，全新與華星光跌幅也超過 8%、環宇 - KY 與光環跌幅也在 4% 以上。

法人表示，美中貿易戰在兩國各自表述下，已經引發市場對於彼此是否實質真正休兵抱持高度疑慮，如今華為財務長被捕則被視為貿易戰延伸，加上市場對美國經濟成長放緩疑慮仍未消除，讓台股上攻壓力更顯沉重，短線以保守操作為佳。