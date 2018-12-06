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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/05  107/12/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.57000   14.06000   0.51000    3.62731
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  18.60970   17.96400   0.64570    3.59441
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.29080   17.66100   0.62980    3.56605
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.57000   13.15000   0.42000    3.19392
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.44000   13.05000   0.39000    2.98851
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.32110   10.13190   0.18920    1.86737
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.94000    8.78000   0.16000    1.82232
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.02000   13.77000   0.25000    1.81554
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.13810   36.49960   0.63850    1.74933
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.31260   38.64230   0.67030    1.73463
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.03000    7.90000   0.13000    1.64557
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.83000   14.59000   0.24000    1.64496
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.73720   38.11040   0.62680    1.64470
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.94630   10.76990   0.17640    1.63790
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.94620   10.76990   0.17630    1.63697
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.51000   20.18000   0.33000    1.63528
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.09000   12.88000   0.21000    1.63043
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.76000    8.62000   0.14000    1.62413
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.44000   17.19000   0.25000    1.45433
台新中國精選中小基金-美元                                         0.29280    0.28870   0.00410    1.42016
台新中國精選中小基金-新台幣                                       9.00000    8.88000   0.12000    1.35135
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.76000    7.66000   0.10000    1.30548
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.70000   15.50000   0.20000    1.29032
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.36000   14.19000   0.17000    1.19803
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.58060    7.50180   0.07880    1.05041
第一金中國世紀基金-美元                                           7.58010    7.50140   0.07870    1.04914
統一大龍騰中國基金(美元)                                          7.85000    7.77000   0.08000    1.02960
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.44720    0.44270   0.00450    1.01649
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     15.16000   15.01000   0.15000    0.99933
群益中國新機會基金-美元                                           7.56780    7.49410   0.07370    0.98344
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