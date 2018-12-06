[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/05 107/12/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.57000 14.06000 0.51000 3.62731 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.60970 17.96400 0.64570 3.59441 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.29080 17.66100 0.62980 3.56605 元大標普500單日反向1倍基金 13.57000 13.15000 0.42000 3.19392 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.44000 13.05000 0.39000 2.98851 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.32110 10.13190 0.18920 1.86737 復華恒生單日反向一倍基金 8.94000 8.78000 0.16000 1.82232 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.02000 13.77000 0.25000 1.81554 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.13810 36.49960 0.63850 1.74933 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.31260 38.64230 0.67030 1.73463 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.03000 7.90000 0.13000 1.64557 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.83000 14.59000 0.24000 1.64496 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.73720 38.11040 0.62680 1.64470 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.94630 10.76990 0.17640 1.63790 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.94620 10.76990 0.17630 1.63697 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.51000 20.18000 0.33000 1.63528 元大台灣50單日反向1倍基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.76000 8.62000 0.14000 1.62413 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.44000 17.19000 0.25000 1.45433 台新中國精選中小基金-美元 0.29280 0.28870 0.00410 1.42016 台新中國精選中小基金-新台幣 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.76000 7.66000 0.10000 1.30548 元大滬深300單日反向1倍基金 15.70000 15.50000 0.20000 1.29032 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.36000 14.19000 0.17000 1.19803 第一金中國世紀基金-美元-N 7.58060 7.50180 0.07880 1.05041 第一金中國世紀基金-美元 7.58010 7.50140 0.07870 1.04914 統一大龍騰中國基金(美元) 7.85000 7.77000 0.08000 1.02960 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44720 0.44270 0.00450 1.01649 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.16000 15.01000 0.15000 0.99933 群益中國新機會基金-美元 7.56780 7.49410 0.07370 0.98344 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------