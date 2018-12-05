【顧德投顧】美國股市疑慮大、傳產權值股撐盤

◆盤勢分析

萬聖節過了，關稅人請迴避

昨天美國股市因為債券殖利率倒掛的影響，「關稅人」(Tariff Man)川普持續恐嚇中國加稅事件，引發美國投資人對於市場景氣不安憂慮，道瓊大跌 799 點；台股開盤期間小道瓊 12 月期貨也呈現 540 點跌幅；骨牌效應導致台股今天大規模的拉回近兩百點，收盤來到 9916.74，失守萬點大關，台積電 (6505) 跌 8 塊，終場收 226；盤間比較強勢的類股，主要是汽車、百貨、油電器三類，由傳產權值股: 台塑化、台塑、裕隆、中華、統一超、農林、潤泰全等個股維持紅盤，表現比較強勢。

生技股同樣嚇呆，少數收紅

生技類股是市場較震盪時資金的避風港，但今天維持紅盤的生技類股並不多，漲幅比較大的主要有: 訊聯、聯上、基亞、伯妍、雙美、高端疫苗等公司；這波的反彈是否就結束了呢? 應該不會，後面應該還有年底作帳行情，和元旦之後的農曆新年過年的行情。

殖利率烏龍一場，仍是警訊

觀察這次殖利率倒掛事件，充分顯示不只是台灣，包含美國市場都對於現在股市缺乏信心，風吹草動都可能導致大跌；barron`s.com、CNBC 4 日分析，美國 2 年、3 年期公債殖利率在本週一 (12 月 3 日) 雙雙超越 5 年期公債，但這並不符合一般所謂短中長期債券的定義，所以這次的殖利率倒掛事件，可以說是市場過度擔憂經濟狀況所導致，純粹烏龍一場。

林開誠 分析師

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