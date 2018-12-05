永續投資漸成顯學 77%台灣人願意增加比重 ETF明年掛牌

金管會積極推動公司治理，加上過去 5 年中，台灣有高達 77% 受訪者表示，將在資產配置中增加永續責任投資比重，元大投信今 (5) 日與臺灣證交所旗下子公司臺灣指數公司、及富時羅素指數公司 (FTSE Russell) 完成臺灣永續指數授權簽約。元大投信表示，永續投資與企業社會責任已基金投資顯學，預計明年將推出台灣永續指數 ETF 掛牌上市。

證交所副總陳麗卿致詞表示，根據「2018 施羅德全球投資人大調查」，過去 5 年中，台灣有高達 77% 受訪者表示在資產配置中增加永續責任投資比重，明顯高於全球的 64% 及亞洲平均的 69%。

永續責任愈來愈受重視，陳麗卿表示，為呼應永續責任投資趨勢，臺灣指數公司於去 (2017) 年 12 月與富時羅素指數公司 (FTSE Russell) 共同發布「FTSE4Good 臺灣指數公司臺灣永續指數」，為國內首檔完整結合 E(環境)、S(社會)、G(公司治理) 與財務指標篩選的投資型 ESG 指數，並獲勞退採用作為委外代操標的，金額達 420 億元臺幣。

臺灣永續指數今天進一步正式授權國內基金與 ETF 領航者元大投信，元大投信表示，預期在明年推出台灣永續指數 ETF 掛牌上市，屆時就可提供一般投資人及機構法人參與永續責任投資的管道。

元大投信董事長黃古彬致詞時表示，2003 年元大投信發行台灣第一檔 ETF、2014 年發行第一檔槓桿／反向型 ETF，並帶動台灣 ETF 市場蓬勃發展、規模日益擴大，元大投信身為資產管理業領先者、國內公募基金與 ETF 龍頭，今年更成為第一家取得臺灣永續指數授權的資產管理業者，將帶領投信業向前邁向投信 2.0 時代，以企業使命推動「永續發展」。

台灣永續指數是以 FTSE4Good 新興市場指數成分股中的臺灣上市公司股票為合格股票，再運用財務指標篩選指數成分股。



元大投信研究團隊指出，ETF 在永續投資中扮演重要角色，截至 2017 年底，235 檔永續投資基金中，ETF 共有 53 檔，約占 22%，而近三年推出的 102 檔永續投資基金，其中便有 35 檔 ETF，占比提高至 34%，顯示在近幾年，ETF 的發行數量在永續投資基金占比已大幅提升。永續投資基金產品規模近年亦快速積累，截至 2017 年年底，相關基金資產達 950 億美元。元大投信研究團隊表示，在歐美地區之外，近期已有不少亞洲地區國家，發現永續責任投資趨勢所在，並瞭解永續發展的重要，未來成長空間備受期待。