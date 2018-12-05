【野村投信】野村投信舉辦年度論壇 齊聚六位世界級投資大師分享2019年投資展望

野村投信今日 (11/29) 舉辦年度投資論壇，五家國際級資產管理公司包括 NN 投資夥伴、野村企業研究與資產管理公司、天達資產管理、荷寶投資管理以及野村投信之六位重量級投資專家齊聚一堂，為投資人剖析 2019 年全球經濟以及股債市展望，並介紹全球金融市場最新的投資趨勢，這也是野村投信連續第二年舉辦由多家基金公司共同參與之大型投資論壇。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 首先帶來全球經濟趨勢分析，他指出，未來一年川普、貿易戰、聯準會升息將持續主導市場氛圍，目前經濟減速尚未完全反映在價格上，政策的不確定性為企業獲利帶來壓力，同時擴大利差，不過，雖然 2019 年的投資環境充滿挑戰，但仍有良好的投資機會，從評價面來看，亞股、亞債、陸股以及新興市場的投資價值正在浮現，投資人可伺機入場，在未來這充滿不確定性的一年追求獲利機會。

NN 投資夥伴新興市場債券主管安成凌（Marcelo Assalin）則指出，2018 年新興債市受到地緣政治、油價波動以及中國經濟放緩影響，表現不如預期，但是從過去 20 年的資料來看 (附圖一)，新興市場強勢貨幣主權債指數不曾連續兩年出現負報酬，在 2018 年指數負成長的情況下，2019 年有機會轉為正向成長。展望 2019 年，新興債市的基本面良好，加上邊境市場具有強勁成長動力，另外從價值面來看，邊境市場債券殖利率高達 8.1%(資料來源: NNIP，日期：2018/11)，目前正是進場好時機，而投資人若想降低資產波動度，建議優先選擇美元計價的新興市場強勢貨幣債券。

在高收益債方面，野村企業研究與資產管理公司執行董事暨投資組合經理虞詠嘉表示，即使 2019 年減稅效應減緩，經濟成長將不如 2018 年強勁，但美國成長態勢不變，企業獲利也將持續支撐高收益債的低違約率；再者，統計顯示高收益債發行量降低，已連續兩年出現供不應求的情形 (附圖二)，在供給持續不足情況下，有利高收益債價格走勢，因此整體而言，對美國高收益債後市仍抱持樂觀看法。

虞詠嘉進一步指出，2019 年需留意的潛在風險包括偏向鷹派的聯準會與歐洲央行、全球經濟減速、中美貿易戰以及地緣政治風險；此外，能源與商品價格波動也將影響相關產業債券價格，雖然近期油價因為供給量增加而下跌，但是根據摩根士丹利研究數據，目前全球原油庫存可滿足未來需求天數仍然低於長期平均，顯示目前全球原油供給量仍處於相對偏低狀態，有助支持油價走勢與能源相關債券價格。

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