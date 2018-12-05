美股盤中─擔憂經濟成長減緩 道瓊下跌逾220點

美國股市週二中場下跌，道瓊大跌逾 220 點。投資人擔憂經濟成長可能減緩，中美貿易擔憂持續亦讓華爾街感到緊張。

台北時間 00:55

道瓊工業平均指數下跌 218.23 點或 0.84% 至 25608.20。

Nasdaq 指數下跌 82.32 點或 1.10% 至 7259.19。

S&P 500 指數下跌 25.09 點或 0.90% 至 2765.28。

蘋果股價下跌 2%，HSBC 銀行指出，由於蘋果面臨市場飽和的事實，因而將其股票評級由買進調降至持有。

週一，美國 3 年期債券殖利率高過五年期債券殖利率。當這類殖利率曲線反轉，即短期殖利率高於長期殖利率，經濟衰退可能隨之而來。

長期殖利率偏低，使得銀行股受到壓力。摩根大通與花旗均下跌逾 1.5%。

營建公司 Toll Brothers 公布第一季獲利預估較預期疲弱，引發了經濟減緩的擔憂。其股價大跌 6.5%。美國新屋銷售已連續 11 個月下降。

美國股市昨日大漲後，投資人仍懷疑中美兩國能否達成永久協議。

週末，美國與中國同意 1 月 1 日不相互加徵關稅，讓貿易談判持續。該消息使得美國股市週一上漲，道瓊大漲逾 300 點。

但貿易休兵何時開始，說法分歧，讓投資人混淆不清。川普總統的經濟顧問 Kudlow 週一告訴記者說，停火將於 1 月 1 日開始。但白宮稍後更正說，90 天休兵期間係於 12 月 1 日開始。

分析師說，昨日股市走勢證實貿易事項已有所澄清，但仍需有進一步的利多，才能促使 S&P 500 挑戰舊高點。

中美兩國近來展開了貿易戰，各自對自對方進口的商品加徵關稅。目前為止，川普政府已對 2500 億自中國進口商品加徵關稅。中國則對自美國進口的 1100 億美元商品加徵關稅。

川普週二發布推文說，兩國之間的協定可望達成。若無法達成，別忘了我會加徵關稅。