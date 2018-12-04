台企銀與工會宣布續簽團體協約 新增7天全薪安胎假

台企銀與台企銀工會今 (4) 日宣布繼續簽訂「團體協約」，本次協約條文新增全薪安胎假 7 天、短期妊娠三個月以下的產假由無薪改為有薪假，透過提升勞資權益、鞏固勞資和諧關係。

台企銀第一次簽訂團體協約是在 2011 年 5 月 16 日，協約內容多優於法令勞動條件，包括 30 天全薪病假、10 天婚假，此次協約則針對婦女員工妊娠給予 7 天全薪安胎假、短期三個月以下產假改為有薪假。

台企銀表示，該協約從去 (2017) 年 6 月開始與企業工會團體商議續約事宜，但碰上勞動法令修改，因此新版的團體協約內容最終歷時將近一年半的時間，才拍板定案。

彰銀今年 5 月中旬也與該行工會簽訂「團體協約」，條約內容也同樣優於現行法令，包括：每年有 14 天事假、7 天的家庭照顧假與 30 天病假，而這也是彰銀自 2005 年 3 月首次簽訂團體協約以來，睽違 13 年再度簽訂團體協約。

企業為鞏固員工向心力，促進勞資和諧，多半會透過簽訂團體協約明確規範勞動關係與勞動條件，協約內容由勞資雙方代表參酌勞工相關法令、同業團體協約版本後討論拍定，一般而言，為維護勞工權益，團體協約的勞動條件多半會優於現行勞動法令。