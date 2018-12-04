11月大跌之後 12月伊始 比特幣再大跌8%

2018 年最後一個月初來乍到，比特幣却以再度大跌相迎。

繼 11 月大幅收低後，該全球最大的數位貨幣週一下跌達 8% 至 3790.96 美元。

去年此時，比特幣開始了邁向近 20000 美元的漲勢，去年 12 月收高 40%。去年感恩節之後，比特幣進入了熱絡的漲勢，因散戶進場，價格大幅飆漲。

然而今年年底，情況截然不同。自 1 月初以來，比特幣至今狂跌了 73%。自 1 月 1 日以來，24 小時的成交量減少了 56%。整體數位貨幣市值下降達 80%。

其他數位貨幣週一亦下跌。根據 CoinMarketCap 網站資料顯示，瑞波幣 -- 世界市值第二大數位貨幣 -- 下跌 5%。Ether 下跌 8%。

美國管理當局強化管理及跌破技術性關卡，為 11 月價格下跌的主要原因。比特幣未能守住 5850 美元支撑，跌勢於是展開。

但儘管價格大跌，仍有分析師依舊看漲。

eToro 交易平台分析師 Mati Greenspan 指出，一份 Glassdoor.com 網站發表的研究報告顯示，一年來，比特幣與區塊鏈的工作機會增加了 300%，需求從未有如止之高。

「無論如何，加密貨幣行業此刻正綻放光芒，」Greenspan 說。