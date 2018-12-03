【大行報告】渣打：料中美90天談判期內人民幣兌一籃子貨幣將相對保持穩定

路透香港12月3日 - 渣打銀行周一稱，中美元首會面結果與預期相符，預計在90天談判期內中國央行可能會保持人民幣兌一籃子貨幣匯率相對穩定，中國並會就“無協議”的談判結果做好應急計劃。

渣打大中華區及北亞區首席經濟師丁爽的最新評論指出，貿易休戰減低了中國推出額外刺激措施的迫切性，但政府很有可能為“無協議”的談判結果準備好應急計劃，包括於可能在本月中召開的中央工作經濟會議上設定2019年較具彈性的經濟增長目標（即6-6.5%）。

“中國的貨幣政策可能會保持中性而偏向寬松，人民幣兌一籃子貨幣匯率在90天談判期內料會保持相對穩定，明年底前中國將下調存款準備金率200個基點以防止貨幣及信貨收緊。”他說。

至於下調基準利率則被視為最後一招，渣打認為，除非中國季度GDP按年增速急降至6%或以下，否則政府不會出此下策。

丁爽認為，盡管中美談判能夠達成圓滿結果亳無保證，未來數月仍有機會達成部分協議。對美國而言，在中期選舉導致國會分裂並且擔心財政刺激減退後，特朗普政府的實用主義暫時似乎占了上風。更重要的是，中方似乎急於避免貿易緊張局勢升級，這從中國同意自美國“非常大量”進口農產品、能源、工業和其它產品的舉動可見一斑。

美國白宮於中美元首會面後發表聲明稱，美方同意自明年1月1日起對2,000億美元自中國進口商品征收的關稅維持在10%，暫時不會提高至25%；倘若在90天內，中美雙方未能就技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、農產品等貿易議題達成協議，那麼關稅稅率仍將自10%提高至25%。

渣打上周發表告指出，無論中美兩國領導人周末會面結果如何，美元兌人民幣於年底前可能會保持在6.80-6.98的範圍，並燃起中國進一步下調存款準備金率的期望，使未來3-4個月國內債券收益率出現下滑。