【日盛投顧】量出站上萬點大關

◆盤勢分析

1.G20 峰會傳來中美貿易暫時熄火利多消息，加上早盤美股電子盤強彈，亞洲股市演出慶祝行情。周一台股跳空高開，盤中 3008 大立光與 2330 台積電等重量型蘋果概念股領攻，搭配人氣指標 2327 國巨、2492 華新科強勢表現，大盤量出緩步上攻，連續站上 10,000 與 10,100 兩大整數關卡。終場加權指數上漲 249.84 點，漲幅 2.53%，收在 10,137.87 點。

2.OTC 指數開高走高，連續拉出第六根紅 K 棒，目前價量搭配得宜，加上技術指標持續轉強，將有望挑戰年線。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收長紅 K 線，突破近期整理平台的走勢。

(2) 量能：成交量擴增至 1670.94 億元，後續量增價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上、MACD 柱狀體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 92.98 億元；外資 56.91 億元、投信 + 9.16 億元、自營 + 26.92 億元。

個股普遍上揚 被動元件、蘋概表現亮眼

1. 電子類股

(1) 被動元件、矽晶圓、MOSFET：中美貿易戰暫時休兵，市場資金進駐波段跌深的族群，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等被動元件集體股價量出走漲。矽晶圓挾 1Q19 報價有望上揚的題材，6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、313532 台勝科早盤續創新高，但尾盤不敵當沖賣壓，出現漲幅收斂。MOSFET 族群普遍 3Q19 營運佳，4Q18 不看淡，5299 杰力、6435 大中維持強勢上漲趨勢。

(2) 蘋概股：美國電子盤上漲，帶動周一蘋概股表現，2330 台積電開高走高，股王 3008 大立光強攻漲停、3406 玉晶光與 2474 可成底部亮出跳空上漲，2439 美律爆量股價挑戰季線。

2. 非電子類股

(1) 特斯拉：執行長馬斯克宣稱目前 Model3 已經達成每天量產千台目標，早盤相關個股 3665 貿聯 - KY、1536 和大股價上漲超過 5%；帶動 4739 康普、4721 美琪瑪等相關電池公司，股價同步滾量上攻。

(2) 二線塑化：周日俄沙同意延長原油減產，國際油價短線有望獲得支撐，SM 的 1312 國喬、1310 台苯；PVC 1305 華夏；PE、PP 的 1304 台聚周一股價轉強。