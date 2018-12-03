【馮冠華專欄】恆指再上試27000點

12 月 3 日推介 - 碧桂園（2007）

川習會總結：

a) 中美雙方同意，美方不會於 2019 年元旦日上調關稅至 25%，並給予雙方 90 日談判期協議。

b) 美方要求中方大量增購美國農產品、能源、工業及其他美國貨品，以縮減兩國貿易逆差，中方要立刻向美國農民購買農產品。

c) 兩國亦即時就科技轉移、知識產權保護、及黑客問題展開磋商。如果雙方在 90 天內未能達成共識，美方將實施擴大徵稅，由 10% 加至 25%。

d) 習近平答應將會重新批准美國芯片廠商高通（Qualcomm）收購恩智浦半導體（NXP Semiconductor）。

e) 中方同意將暱稱為「中國女孩」的涉毒藥品芬太尼（fentanyl）列為管制物質。

簡評： 從上面的簡單總結也容易看到，中美雙方的分歧確實拉窄了一點，而且更立體化，但距離解決仍有一段頗長之路。如讀者不是善忘，中方早於六月已曾建議加大美國農產品及能源進口以縮減美方之貿赤，所以這點應不難做到。所以大家焦點應放在第三㸃上。要在 90 天內把這些完全解決，筆者覺得機會可能不大，因涉及的實在太多，未來的 3 個月亦應繼續聽到不同的聲音。有本港股評人指川普或會不停地延長談判，直至 2020 年選舉；這也難以否定。



留意到習總在會面時説，中美這兩大國應背負維護世界和平繁榮的責任，再結合高通收購的批准權，中方亦有一定的談判籌碼。無論如何，情況沒有惡化，而會面前港股也沒有大幅偷步，如不是大裂口高開，27000 點以下實有短線投機機會。熊証街貨密集區會是重要指標，應多加關注。

正如筆者在上週五的「港股大講堂」說，權重股在正面突破時應評先。騰訊、滙豐、友邦、工行及建行均可留意。若 A 股能配合，內險及中資券商也可加入考慮。加大進口農產品等，航運股是受惠板塊。筆者也建議大家留意人民幣走勢，回升絕不為奇，今天早上最新離岸價已大漲至 6.9082。多隻內房股在最近發美元債，看來也不似巧合。內房板塊中以碧桂園（2007）今年最多災多難，短多的可多看一眼。另外，澳門 11 月愽彩收入也達預期之上限，板塊也有條件繼續造好。

1）上週五港股市況總結：雖然中國 11 月製造業 PMI 降至 50，低於 50.2 的預期，但在 A 股反彈下，港股上週五反覆造好，收報 26507 點，上升 55 點。因 MSCI 調整關係，大市成交按日上升約 15% 至 1041 億。但滬深港通總成交卻下跌約 20% 至 59 億，流向仍是淨流出，金額 2.6 億。北向仍是淨流入，金額大増至 48.4 億。藍籌 27 升 19 跌 4 持平。



板塊方面，內房、電力、內地電訊及石油股表現較好，個別本地地產股則有回吐。做空方面，佔大市成交大跌至 10.5% 水平（相信和 MSCI 調整令成交増加有關）。牛熊証街貨最新比例是 56:44，重貨區方面，熊証不變在 27500-27549，26900-27149 也有不少的平均地分佈，牛証仍然在 26000-26049。

2）美股上週五市況總結：聯準局官員繼續放鴿及市場憧憬川習會或有突破，美股三大指數上週五先低後高，當中道指曾一度下跌約 80 點，最終收升 200 點或 0.79%，標指及納指則分別上升 0.82% 及 0.79%。美滙指數回升至 97.20，十年期債息下跌至 2.993%，紐約期油最新報 50.72 美元。港股 ADR 上升 19 點，相當於恆指 26525 點水平。

3）新股訊息 ：藥明康德（2359）今天起招股，招股價介乎 64.1 至 71.5 元，一手 100 股，預計 12 月 13 日掛牌。藥明康德今年 5 月才在 A 股上市，以週五收市價 82.02 元人民幣（約 92.37 港元）計，上市至今累升 2.8 倍；H 股招股價較 A 股折讓 22.6% 至 30.6%。

4）個股訊息（信報、蘋果日報、明報）：

利好：聯想控股 (3396) 公布，港交所已確認該公司可分拆附屬公司正奇金融於主板獨立上市的建議。

澳門博彩股 - 11 月份博彩收入 249.95 億澳門元，按年增加 8.5%，比市場預期好，為 3 個月以來最好升幅，但按月則下跌 8.5%。今年首 11 個月累計博彩收入 2,763.78 億元，按年增 13.7%，升幅今年以來逐步收窄。

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