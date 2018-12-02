工行推出票據創新產品 支持民營及小微企業發展

11月30日，工商銀行在上海舉辦票據服務實體經濟創新產品發布會，向市場推出“工銀e貼”“付款票據通”“網上票據池質押融資”等3款票據創新服務產品，支持民營及小微企業的發展。來自長三角地區的30余家民營、小微企業客戶代表參會，並與工商銀行簽訂了創新產品業務合作協議。

工商銀行副行長譚炯在致辭時表示，作為銀行的傳統產品，票據是服務實體經濟最基礎的工具之一。票據業務在堅守服務實體經濟本源的基礎上創新發展，將有助於解決融資難題，支持民營及小微企業的發展。在當前票據市場經歷深刻發展變革、全國統一票據市場建設不斷完善、票據業務電子化程度日益提升的新形勢下，票據業務作為服務實體經濟的良好載體，也將發揮越來越重要的作用。今年前10個月，工行辦理貼現業務量約8500億元，同比增26%，總量位居全市場第一。其中，貼現的小微客戶占比逾80%，累計服務小微客戶逾2萬戶。

據介紹，本次發布的3款創新產品中，“工銀e貼”以“線上提交+智能審核+實時到賬”為主要特點，通過智能風控系統控制和全流程無人工幹預的自助服務，可顯著提高貼現業務的用戶體驗。“付款票據通”產品則整合供應鏈物流、信息流、資金流，可為供應鏈核心及上下遊企業提供承兌貼現自動化、線上線下一體化組合產品。“網上票據池質押融資”產品可滿足企業票據管理和快速資金融通需求，實現集團內票據統一管理額度共享和表內外融資方式多樣化。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：張玉