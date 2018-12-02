工信部副部長：加快5G研發和產業化進程 加快推進IPv6規模部署

上證報訊 據工業和信息化部11月30日消息，2018年11月29日至30日，工業和信息化部在京召開全國信息通信監管工作座談會。工業和信息化部黨組成員、副部長陳肇雄強調，要持續做好網絡提速降費工作，加快5G研發和產業化進程，加快推進IPv6規模部署，全力推進工業互聯網創新發展，推動兩化深度融合，進一步擴大和升級信息消費。

今年以來，全國信息通信業繼續保持良好發展勢頭，為實現經濟高質量發展提供了有力支撐。

行業發展成效顯著：目標任務提前完成。今年政府工作報告中關於網絡提速降費的目標任務提前完成。固定寬帶家庭普及率、移動寬帶用戶普及率分別達85%和93%，提前兩年完成“十三五”規劃發展目標。網絡能力顯著提升。光纖用戶滲透率達88%，4G用戶滲透率達74%，固定寬帶平均下載速率達25兆，4G網絡平均下載速率達21兆。產業結構持續優化。互聯網及相關服務業收入占行業比重超40%，收入增長貢獻率近80%；基礎電信企業流量收入占電信業務收入的比重為62%，比上年底提高3個百分點。城鄉固定寬帶用戶普及率差距相比去年同期縮小1.1個百分點。發展動能加快轉換。雲計算、大數據等新興業務對電信業務收入增長的貢獻率達56%，成為僅次於移動數據業務的第二引擎。融合引領作用彰顯。前三季度，信息消費規模達3.6萬億元。醫療、教育等公共服務數字化、平台化水平持續提升，制造業與互聯網融合發展成效明顯，網絡化協同制造、個性化定制、服務型制造等新模式新業態不斷湧現。

重點工作紮實推進：工業互聯網發展邁入新階段。標識解析國家頂級節點建設在北京、上海、廣州、武漢、重慶陸續啟動，初步形成“東西南北中”的布局架構；培育形成50余家具有一定影響力的工業互聯網平台，部分平台工業設備連接數量超過10萬套，湧現一批創新工業APP並實現商業化應用；工業互聯網產業聯盟成員突破834家。5G研發和產業化進程加快。我國企業全面參與5G國際標準制定，多項技術方案被國際標準組織采納；研發試驗系統推進，重點領域實現突破；融合應用積極探索，孵化一批5G特色應用，為推進我國5G規模商用奠定了堅實基礎。網絡基礎設施建設縱深推進。網絡提速降費力度持續加大，移動流量平均資費大幅下降，互聯網專線資費持續下調；電信普遍服務試點全面推廣，截至10月底，前三批試點完工率超過99%，行政村通光纖比例從試點前不足70%提升至97%，貧困村通寬帶比例達95%，有力支撐了脫貧攻堅；IPv6規模部署加快推進，截至9月底，獲得IPv6地址的4G用戶達5.71億戶，滲透率超過50%。信息通信與實體經濟融合發展不斷深入。兩化融合管理體系貫標全面推廣，截至9月底，制造業重點行業骨幹企業“雙創”平台普及率超過75%，企業數字化研發設計工具普及率和關鍵工序數控化率分別達到68%和49%。行業管理工作持續改進優化。穩步推進電信市場開放，寬帶接入網業務開放試點範圍擴展至28個省203個城市；持續加大執法監督力度，依法處罰76家違規企業；深入推進防範打擊通訊信息詐騙，累計處置詐騙電話4.78億次，挽回直接經濟損失15.5億元。全面從嚴治黨取得新成效。深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。嚴格履行管黨治黨政治責任，深入推進黨風廉政建設。不斷強化監督執紀問責，為事業改革發展提供紀律保證。

陳肇雄強調，當前，我國信息通信業發展正處於新的歷史起點，面臨諸多新形勢新任務新要求，信息通信系統要科學把握行業發展形勢，統籌謀劃、主動作為，推動我國信息通信業實現高質量發展。要堅定不移推進網絡強國建設。要以推動信息通信技術與實體經濟深度融合為目標，支撐服務經濟高質量發展。要以落實全面深化改革部署要求為動力，準確把握新時代信息通信行業監管定位和方向。要以巡視督查反饋問題整改為抓手，推進各項工作落細落實。

陳肇雄強調，要把政治建設擺在首位，以政治建設統領各項工作，確保正確的業務方向，做到時時講政治、事事講政治，旗幟鮮明講政治，以強有力的政治引領推動信息通信業高質量發展。

一是提升網絡支撐能力，夯實高質量發展基礎。持續做好網絡提速降費工作，紮實推進電信普遍服務試點，加快5G研發和產業化進程，加快推進IPv6規模部署。

二是提升融合引領能力，打造高質量發展動能。全力推進工業互聯網創新發展，推動兩化深度融合，進一步擴大和升級信息消費。

三是提升行業監管能力，優化高質量發展環境。深入推進“放管服”改革，強化基礎管理能力，著力維護市場秩序，加強服務質量監管和應急通信保障。

四是提升安全保障能力，築牢高質量發展防線。加強關鍵信息基礎設施防護，加快構建工業互聯網安全保障體系，強化網絡數據安全管理，縱深推進通訊信息詐騙整治，大力發展網絡安全產業。