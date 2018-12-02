山東對幼兒園將推行按質評分定級

新華社濟南12月2日電（記者蕭海川、閆祥嶺）記者從山東省教育廳獲悉，為進一步提升學前教育的發展質量，山東教育行政部門將對幼兒園實行分類認定、分類管理，同時出台相應的評估細則。整改後仍未達到最低標準的幼兒園，將被依法依規予以取締。

據記者了解，山東對納入分類評估管理的幼兒園給出明確界定。從幼兒園舉辦主體上，涵蓋了各級政府、企事業單位、部隊、社會團體、社區、村（居）委員會及公民個人；從招收幼兒範圍看，招收3歲至6歲兒童並登記註冊的幼兒園，都將納入分類評估體系。

根據山東省幼兒園分類認定標準及評估細則，山東省內的幼兒園將分為4檔，即省級示範幼兒園、一類至三類幼兒園。幼兒園評分的滿分為1000分，三類幼兒園及格線為600分，省級示範幼兒園要達到900分以上。評分內容涉及保育教育、安全衛生、辦園條件等５大類，對幼兒園基礎設施、保教人員配備、師德師風等都有明確要求。

山東省教育廳表示，經過評分定級後，幼兒園須將教育部門制作的園牌、收費標準等懸掛於大門明顯處，接受家長和社會監督。同時，教育行政部門按照幼兒園分類準入、分類管理、分類收費、優質優價的原則，統一收費項目，明確收費管理方式和權限，加強對幼兒園收費的監督管理。