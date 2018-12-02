習近平：護多邊體制 不搞「一言堂」

香港文匯報訊 當地時間11月30日，二十國集團（G20）領導人第十三次峰會在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行。據新華社報道，中國國家主席習近平出席第一階段會議並發表題為《登高望遠，牢牢把握世界經濟正確方向》的重要講話，強調二十國集團要堅持開放合作、夥伴精神、創新引領、普惠共贏，共同維護多邊貿易體制，要堅持各方廣泛協商，循序推進，不搞「一言堂」，以負責任態度把握世界經濟大方向。

當地時間中午，峰會開始。阿根廷總統馬克裏主持。

合作是唯一正確選擇

習近平發表了引導性講話，指出今年是國際金融危機發生10周年，也是二十國集團領導人峰會10周年。世界經濟時有波折起伏，但各國走向開放、走向融合的大趨勢沒有改變。在這一進程中，各國逐漸形成利益共同體、責任共同體、命運共同體。攜手合作、互利共贏是唯一正確選擇。10年後，我們應該再次拿出勇氣，展示戰略視野，引領世界經濟沿著正確軌道向前發展。

保障發展中國家權益

第一，堅持開放合作，維護多邊貿易體制。我們應該堅定維護自由貿易和基於規則的多邊貿易體制。中方贊成對世界貿易組織進行必要改革，關鍵是要維護開放、包容、非歧視等世界貿易組織核心價值和基本原則，保障發展中國家發展權益和政策空間。要堅持各方廣泛協商，循序推進，不搞「一言堂」。

第二，堅持夥伴精神，加強宏觀政策協調。各方應該堅持財政、貨幣、結構性改革「三位一體」的政策工具，努力推動世界經濟強勁、平衡、可持續、包容增長。發達經濟體在採取貨幣和財政政策時，應該更加關註並努力減少對新興市場國家和發展中國家的衝擊。國際貨幣體系應該繼續朝著多元化方向邁進，要構築更加牢固的全球金融安全網。

第三，堅持創新引領，挖掘經濟增長動力。我們要鼓勵創新，促進數字經濟和實體經濟深度融合，同時關註新技術應用帶來的風險挑戰，加強制度和法律體系建設，重視教育和就業培訓。我們既要立足自身發展，也要敞開大門，鼓勵新技術、新知識傳播，讓創新造福更多國家和人民。建議二十國集團將「新技術應用及其影響」作為一項重點工作深入研究，認真探索合作思路和舉措。

中國續推進改革開放

第四，堅持普惠共贏，促進全球包容發展。我們要堅持以人民為中心的發展思想，將人民的獲得感、幸福感、安全感作為工作出發點和落腳點。要繼續把發展問題置於全球宏觀政策協調的突出位置，落實好2030年可持續發展議程。要維護發展中國家的發展利益和空間，繼續支持非洲發展，幫助非洲加強基礎設施建設和互聯互通，推進新工業化進程。

習近平強調，今年是中國改革開放40周年。40年來，在國際社會支持下，中國人民通過不懈奮鬥，取得了歷史性發展成就。中國得益於改革開放，將堅定不移推進新一輪改革開放，繼續深化市場化改革，保護產權和知識產權，鼓勵公平競爭，主動擴大進口。中方希望各國共同營造自由、開放、包容、有序的國際經濟大環境。

各方同意反保護主義

許多與會領導人表示，當前，保護主義、單邊主義勢頭上升，世界經濟面臨風險加劇。各方應該加強團結，共同維護多邊貿易體制，推進貿易和投資自由化便利化，反對保護主義，進一步完善全球經濟治理。

在討論「公平和可持續未來」議題時，習近平指出，二十國集團的經濟規模超過世界經濟總量的80%。只要我們每個成員的經濟都保持穩定和增長，世界經濟穩定和增長就有了保障。我們都要為世界經濟增添正能量，減少有關宏觀經濟政策的負面外溢效應，努力形成一個共同發展的良性循環。中方維護自身合法權益、合理訴求、國際公平正義的立場堅定不移。同時，我們也願本著建設性態度同各方加強合作，協商處理分歧。