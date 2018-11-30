貴金屬盤後─美元回穩 美股轉弱 黃金微幅收高0.6美元

黃金價格週四溫和上漲。美元指數回穩，美國股市昨日大漲後，今日盤中回檔整理，提供了黃金市場小幅支撑。

2 月黃金上漲 60 美分，或 0.05%，收於每盎司 1230.40 美元。

黃金市場收盤後，聯準會 (Fed) 公布 11 月會議記錄，顯示委員會所有委員均支持很快升息，週四電子盤交易中，黃金價格下跌至每盎司 1228.70 美元。

黃金期貨收盤時，美國股市主要指數大多下跌。週三，聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表演說，內容被解讀為鴿派，引發了股市大漲，創 3 月以來最大單日漲幅。今日盤中，美國股市回檔整理，提供了黃金市場部份支撑。

週三，鮑爾告訴紐約經濟俱樂部說，根據歷史標準，美國利率仍然偏低，仍低於對經濟屬於中性的預估水平。他的談話似乎較 10 月初更偏向鴿派，鮑爾於 10 月初曾說，利率距中性水平仍然遙遠。

分析師說，「雖然投資人認為該談話屬鴿派，但 12 月升息仍已是定局，且跡象顯示 2019 年，Fed 仍將升息至少二次。目前尚未見到短期內，有停止升息的跡象。」

這意味黃金近來的漲勢，可能僅屬短暫。

黃金收盤時，美元指數上漲 0.1% 至 96.889。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

3 月白銀下跌 5.3 美分，或 0.4%，至每盎司 14.402 美元。

3 月銅下跌近 0.9% 至每磅 2.79 美元。1 月白金下跌近 0.7% 至每盎司 820.90 美元。3 月鈀金下跌 50 美分，收於每盎司 1151.40 美元。