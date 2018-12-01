G20若貿易談判未果 這3檔股票立馬受創

週六晚上 G20 高峰會的晚宴，美國川普總統將與中國領導人習近平共餐，但投資者恐怕緊張得食不知味。

倘若中美最終仍無法取得協議，美國將針對進口價值 2000 億美元的中國產品課徵 25% 關稅，中國也將如法炮製。過去一週，川普政權對其意圖一直釋出混合信號，曾放話希望關稅生效，又曾表態有意簽署協議，就算只是關稅延後執行的協議也可以讓市場開心一點。

關稅議題重要性之大，因此高峰會上有任何風吹草動都勢必牽連著股票，但某些產業所受的影響可能更加巨大，例如汽車製造商與其零件製造商，擋風玻璃上的雨刷這一類的基本零件都將受關稅重創，中國是這些產品的主要生產國，很難找到備用供應商。

《巴倫》報導點出，在這些與關稅曝險極高的企業中，3 檔股票恐怕正戰戰兢兢期盼川習傳出好消息。

1. 引擎製造商 Cummins (CMI-US)

Cummins 股價走勢

該公司稱目前已實施的關稅就使其成本增加 8000 萬美元，明年恐怕要到 2.5 億美元，其中 1.5 億美元是關稅直接影響，另外 1 億美元來自金屬成本上漲。雖然這對該公司 200 億美元來說只佔了一小部分，但卻是很重大的衝擊，因為該公司淨利潤率只有 5%。

Cummins 將調動產線以彌補成本，預計可以減少約 5000 萬美元關稅的直接衝擊，也將與供應商合作以降低或減少金屬價格調漲的衝擊，但毫無疑問的是，貿易戰的戰況將直接震盪 Cummins 的股價。原本在經濟成長瑰麗期間應該表現強勁的股票，今年迄今卻下跌約莫 16%。

La-Z-Boy 股價走勢 股價走勢

該公司本週財報法說會上就談到了關稅風險，執行長 Kurt Darrow 表示，「現在大多數織物和皮革都是中國生產，美國幾乎沒有設施來支應家具製造，在缺乏替代品採購來源的情形下，極易受關稅影響。」為了降低對公司利潤的衝擊，該公司軟墊產品售價將調升 2%，電動軟墊產品則調漲 3%。

一位分析師認為，有鑑於關稅衝擊，現下很難投資該公司股票，就算其他項目發展良好。Raymond James 分析師 Budd Bugatch 表示，「儘管以估值基礎來說，該公司相較有吸引力，且我們認為近日該公司高層的收購行動是利多，但我們認為現在先觀望，直到中美關稅戰情況更明朗，了解這對明年消費者需求的影響後再行動比較妥當。

今年迄今 La-Z-Boy 股價下跌不到 5%，但如果關稅戰停止，股價可望獲得很大的支撐力，反之則受重大衝擊。

3. 折扣商品店 Dollar Tree (DLTR-US)

Dollar Tree 股價走勢

該公司週四在其財報法說會上表示，公司趕在關稅調升前，一直增加進口部分產品，但仍預期將受衝擊。

Dollar Tree 販售不少來自中國的進口產品 （圖：AFP)

執行長 Gary Philbin 表示，「假設目前運費課 10% 的 301 關稅，明年調升至 25%，Dollar Tree 已經降低明年關稅潛在衝擊 80%，而 Family Dollar (美國一元店) 則降低了 50%。」該公司雖然下修財測，但對應關稅衝擊的處理能力可能是週四大漲 6.1% 的原因。

Guggenheim 分析師 John Heinbockel 表示，談起 2019 各種重大風險，這種緩解衝擊的過程至少讓關稅議題『下檯面』，但即使關稅衝擊下降，萬一 G20 貿易談判發生變化，Dollar Tree 股價也會隨之變動。