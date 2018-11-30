【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到市場擔憂川習會，有較為鷹派人士參加，導致美股走跌，不過今日台股早盤並未受到美股走跌影響，開高上漲，加上油價止跌上揚，帶動塑化類股反彈，前波跌深之漲價概念股亦持續反彈上攻，帶動台股盤中衝高，不過受到尾盤 MSCI 生效之賣壓影響，導致台股漲幅壓回，收盤僅小漲 0.03%。

《國際金融市場焦點分析》

市場擔憂中美貿易戰不會就此緩和，加上今日公佈中國官方製造業採購經理人指數跌至 50 榮枯線，新訂單及價格指數亦同步下滑，顯示中國國內經濟持續維持疲弱，導致今日早盤 A50 指數及上證指數同步走跌，不過午後則受到年底消費旺季將至，市場對於白酒行業業績成長期待上升，推動白酒類股領漲 A50 指數及上證指數，帶動 A50 指數及上證指數由黑翻紅，呈現上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

週四歐市盤中，原油市場再度遭遇空襲，WTI 期貨跌破 50 美元大關，創 13 個月新低，布倫特期貨一度跌破 58 關口，日內跌幅更是一度達到 2%，不過晚間傳出俄羅斯願意與 OPEC 合作減產，而且已就減產的時機和幅度進行談判，油價聞訊急速拉升，連續收復 50 及 51 美元，稍晚隨著美股收斂跌幅，油價再度走升，最高觸及 52 美元，後續能否持續反彈，短線須關注 G20 峰會是否釋出更多訊息。

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