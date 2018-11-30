外資淨流入A股逾48億U+A0 北水卻持續逃離香港

11月30日，滬深股通交易金額214.07億元人民幣，外資投資A股錄得淨48.35億元人民幣，其中投資上海A股錄得淨流入36.02億元人民幣，投資深圳A股錄得淨流入12.33億元人民幣。

港股通交易金額59.11億港元，內地北水投資港股錄得淨流出2.65億港元，其中來自上海北水錄得淨流出5.47億港元，來自深圳北水錄得淨流入2.82億港元。

正當中國恒大(03333-HK)11月30日股價顯著躍升8.6%或1.95港元，收報24.65港元之際；內地北水卻透過港股通積極沽售中國恒大套現，錄得淨沽出金額達1.18億港元，為北水第一大淨沽售股只。中國恒大旗下恒大健康(00708-HK)傳來好消息，恒大健康與法拉第未來(Faraday Future)的訴訟案件，賈躍亭的FF再次敗訴，賈躍亭須承擔相關訴訟及仲裁費用，合共830萬港元。中國恒大於本周連升5天，累計升4.3港元或21.1%。

中國海外發展(00688-HK)繼續是北水淨沽售對象，是日錄得淨沽出0.98億港元。

健合國際(01112-HK)疑違規遭審查，股價收報50.3港元，跌2港元或3.8%；不過卻獲得北水淨支持，淨買入0.72億港元。健合 (H&H) 國際29日晚公告，香港證券及期貨事務監察委員會已於香港市場失當行為審裁處，就該公司及公司主席、行政總裁兼執行董事羅飛提出披露的研訊 程序。證監會認為該公司及羅飛於2015年曾或可能曾違反香港法例相關披露規定。市場失當行為審裁處將進行聆訊及裁定披露規定是否已遭違反；及任何違反披露規定的人士的身份。