矽創今年營收估增兩位數 明年感測器有望打入大廠 盤中帶量大漲

驅動 IC 設計業者矽創 (8016) 因傳出全年營收可年增兩位數，明年因感測器有望打入陸系與韓系手機品牌龍頭廠，在此利多加持下，今日股價帶量大漲，11 點半已經逼近漲停的 111 元價位，成交量超過五千張。矽創雖然是驅動晶片設計業者，但近年來的成長動能多取自感測器，包括 P-Sensor 晶片已經打入 OPPO、Vivo、小米、三星等供應鏈，預估今年整體 P-Sensor 出貨量可逾 2.5 億套，至於 G-Sensor 今年出貨也可望突破 3,000 萬套。



至於明年展望，雖然高階智慧型手機多將內建垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 搭配飛時測距 (ToF) 方案，但中低價安卓手機會以感測器取代 VCSEL 搭配 ToF 的方案，讓矽創受惠。業界更傳出，矽創明年會因此打入品牌龍頭廠的供應鏈，帶動營收與獲利表現更勝今年。