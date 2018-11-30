美圖(01357-HK)股價繼續走低跌逾11% 市值較年初高點縮水超70%

昨日(11月29)美圖公司(01357-HK)暴跌16%，今日繼續走低盤中一度跌超11%，盤中最低堅2.96港元。截至10：30分發稿，美圖跌11.21%，報價3.01港元，成交額1.54億元。美圖目前市值僅剩127億，其中，年初至今跌幅高達超70%，上市以來跌60%。

值得一提的是，該公司市值曾經一度逼近1000億市值，目前股價則自高點蒸發逾800億。

中國消費者協會11月29日發佈《100款App個人信息收集與隱私政策測評報告》，其中超過九成的手機應用程式涉嫌過度收集用戶個人信息，而“美圖秀秀”等App則被指涉嫌過度收集用戶可識别生物信息及財務信息的情況。中消協指，上述信息均是較敏感的個人資料，一旦洩露可能將對人身和財產帶來重大風險。

除個人信息收集與隱私政策質疑，今年以來，美圖公司還因虧損擴大、月活躍用戶數據下滑等，被多家券商下調了投資評級。美圖此前遭華泰證券降目標價，由4.63元降至4.3元，維持持有評級。中信證券在年中時已將美圖公司評級下調至“持有”，目標市值181億港元，對應目標價4.31港元。瑞信亦維持對美圖公司的“中性”評級，併將目標價由10.6港元降至4.7港元。

財報數據顯示，2017年起，美圖公司月活躍用戶數出現下滑趨勢。2017年中報顯示，截至今年二季度末，美圖公司的月活躍用戶數由去年同期的4.16億人，進一步下滑至3.5億人，降幅達15.9%。其中，中國大陸地區月活躍用戶數跌落至2.43億人，下降20.2%。

與月活躍用戶數相對應，美圖上半年實現營業收入20.52億元，同比下降5.86%，淨虧損1.27億元。同時，美圖公司預計，公司2018年下半年的淨虧損額將在1.27億元的基礎上進一步擴大。

此外，11月19日，美圖公司發佈盈利警告稱，根據截至10月31日的管理賬目評估，公司預計2018年度淨虧損額將在9.5億元至12億元之間。財報顯示，2017年，美圖公司的虧損為1.97億元。