金管會宣布 即日起開放民眾至超商繳交稅費、規費可刷卡

前往超商繳納政府及公用事業稅費、規費，不必再攜帶大筆現金了。金管會宣布，即日起開放民眾持信用卡至超商繳納公用相關費用，刷卡金額不設限。莊琇媛表示，目前已發函通知信用卡收單機構簽訂的特約超商和超市，民眾可持信用卡或 4 大行動支付 (Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣 Pay)，繳交所得稅、地價稅、水電費、交通罰單等。



過去因擔心現金收受過多，規定繳納政府及公用事業費用上限金額 2 萬元，莊琇媛表示，隨著開放信用卡繳款，也取消金額上限。



由於開放民眾持信用卡至超商、超市繳付政府及公用事業規費早有前例，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，過去一度因洗錢防制疑慮中斷服務，但政府及公用事業收款對象單純，且超商、超市是民眾主要繳費管道之一，因此研議開放。



莊琇媛透露，下一步將研議是否開放信用卡支付網購貨到付款，但因銀行與超商現行收付契約無法辨識刷卡人身份，仍待討論具體作為，洗錢防制疑慮降低後才會開放。