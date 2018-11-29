〈醫療科技展開展〉李紀珠、新光二公主合推四棟樂齡宅 首棟明年5月完工

2018 台灣醫療科技展於 11 月 29 日至 12 月 2 日在台北南港展覽館盛大舉辦，新光集團今 (2018) 年也不缺席，新光金 (2888-TW) 副董李紀珠以及二公主吳欣儒等高層一同出席共襄盛舉，新光金控結合集團的新光醫院、新光保全，針對高齡化社會，新光共規劃了四棟樂齡宅，第一棟地址就位在三鐵共構的新北市板橋，預計明年 (2019) 年 5 月完工，月租約 10 萬到 12 萬元，新光人壽保戶更優惠。

新光推出「居住新未來」的概念，結合醫療、住宿、旅館多元性服務，並設有健身房、韻律教室、水療池等多種舒適、便利的公共設施，不但讓入住者有更多便利性選擇，針對高齡者也量身打造無障礙環境。

如鄰近新板特區及高鐵、台鐵、捷運三鐵共構板橋站的「新板傑仕堡」，就規劃「醫療診所」、「旅館大樓」及「出租住宅」，主打養生宅隔壁就有醫療診所，並有專人到府抽血、施打流感疫苗、隔離房等服務，並會定期舉辦社區的出國旅遊活動，會有醫生、護理師隨行，確保旅遊安全，完善結合醫療、住宿、飯店多元性服務。

李紀珠表示，台灣已步入高齡化社會，新光金一直在注意台灣高齡化社會未來需求，現在結合醫療、保全推出樂齡宅，樂齡宅旁邊會有一棟醫療大樓，也結合保全。樂齡宅最大優勢，就是在一開始規劃設計就針對年長者，現在已步入高齡化社會，老人需要的居住需求跟我們一般住家不一樣，剛好新光集團有這優勢可以設計年長者住的住宅，也提供住戶免費醫療諮詢跟服務。

目前樂齡宅正在開放參訪，李紀珠表示自己已經去參觀過，她說：「我覺得很不錯，設計很貼心，老人洗澡時防滑扶手或地板都有特殊設計，非常細心。」目前大家對硬體設計都有不錯評價，董事長吳東進也希望明年完工後，藉由民眾參訪，或是請新光人壽保戶試住，進而了解有無未盡的需求。

吳欣儒也表示，新光要推出樂齡宅，其實到國外觀摩非常久，其父親吳東進則認為長者並不會想住市區以外的地方，家人不方便探視，因此，新光的樂齡宅都坐落於市區，生活機能很好，新光是用過去高級出租飯店的傑仕堡精神，去蓋新的樂齡宅。

新光共規劃四棟樂齡宅，第一棟推出的是新板樂齡宅，共 174 戶，預計明年 (2019) 年 5 月完工，每月月租初步訂 10-~12 萬元，新光考慮對有高保單價值金的保戶，給予相關住房優惠。

但月租 10 萬高齡長輩住得起嗎？吳欣儒表示，現在流行共享經濟、共享服務等，她也引用現在流行的 Share House 概念，表示越來越多住宿是採分享概念，且現在老年人比較享受，像澳洲很多是 50 歲就排隊進好的社區，反而不想跟小孩住一起，想要享樂生活。以前的人比較節儉，現在的人比較會去算 CP 值，新光會先看市看市場的反應，持續更新概念，希望讓高齡長輩過得更好、更健康。

吳欣儒也透露，明年新光醫院會成立精準醫療中心，例如 DNA 可以切斷做檢查，現在都可以看到基因跟疾病的關聯，未來將會是精準醫療跟數位醫療的時代。