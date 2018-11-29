【異動股】券商股尾盤大幅下挫 天風證券(601162-CN)跌超7%

11月29日，券商股尾盤大幅殺跌，截至發稿，天風證券(601162-CN)跌7.39%報6.39元，國海證券(000750-CN)大跌6.35%報4.28，哈投股份(600864-CN)跌6.56%報4.70元，長城證券(002939-CN)跌5.41%報10.83元，華鑫股份(600621-CN)跌5.31%報9.28元，南京證券(601990-CN)跌4.18%報9.40元，太平洋(601099-CN)、中原證券(601375-CN)等多隻個股紛紛下挫跌超3%。

券商板塊繼昨日放量大漲後，今日迎來持續調整。作為本輪反彈的主力軍，券商股後期走勢成為市場焦點。分析指出，券商指數從前期低點反彈以來，最大漲幅近35%，大盤略有震蕩調整，便引發獲利盤賣出。

政策面的持續支撐使得券商股擁有較高的安全邊際，強Beta屬性下享有較高的股價與業績彈性，依然具備較強配置價值。不過從行業基本面看，10月份券商總體業績表現大幅下滑。已披露36家券商10月營收合計102.15億，環比下滑36%，可比口徑同比下滑47%;淨利潤24.80億元，環比下滑56%，可比口徑同比下降67%;華泰證券、中信證券、國泰君安10月淨利潤位列前三，安信證券、第一創業、東吳證券10月淨利潤環比增速排名前三。

機構人士指出，目前正處於監管緊縮週期的末尾，近期多項政策滾動出爐一定程度上可視為監管轉向的提前信號，為下一輪市場的崛起孕育機會，也成為券商業績的增量。