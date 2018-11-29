共信-KY配方完成商轉首步 與澳合作美妝品2019年開賣

共信 - KY(6617-TW) 近日與澳洲知名美妝品製造商完成簽訂合作備忘錄，將肌膚外敷系列產品中的 GW-1205 配方授權澳洲夥伴運用於美妝類型產品之開發與全球銷售，搶攻全球美妝保養的市場商機，完成商轉化的第一步，GW-1205 原料製成的美妝終端產品最快可於 2019 年開始銷售。

共信 - KY 旗下 GW-1205 是由台灣共信醫藥自行研發，在 2017 年底即向美國專利商標局申請專利，近日與澳洲知名美妝品製造商簽定備忘錄，共信 - KY 指出，未來將由共信 - KY 出口 GW-1205 原料，再由澳洲夥伴製成各類半成品或終端產品，公司除將收取澳洲夥伴技術授權金外，加上 GW-1205 配方原料銷售收益，未來隨著客戶需求持續增溫，將對整體營運帶來正面的挹注。

根據實驗證明，GW-1205 可以有效抑制痤瘡桿菌及表皮葡萄球菌生長，在針對細胞抗發炎模式實驗中，也証實 GW-1205 能有效抑制發炎因子（TNF-α）的分泌，這些數據足以說明 GW-1205 擁有抑菌、抗炎的特色。共信 - KY 的澳洲夥伴也看好 GW-1205 的市場，且在自行完成以 GW-1205 為基材的美妝品的刺激性、敏感性試驗之後，才於近日與共信 - KY 簽署合作備忘錄，合作初期主要聚焦面膜系列商品，以期創造美妝保養市場的新潮流。

目前除了與澳洲夥伴共同加速面膜系列產品的開發外，也持續加快 GW-1205 開發與有關認證的申請腳步，共信 - KY 擴大 GW-1205 於全球的市場占有率，持續爭取與全球更多肌膚外用相關的製造商合作機會，以期挹注公司營運，在商轉方面不遺餘力。

針對海外銷售及跨國臨床布局方面，共信 - KY 積極布局美國及紐澳地區臨床實驗申請，爭取旗下治療腺樣囊性癌（adenoid cystic carcinoma）新藥 PTS-02 在美國境內多中心的臨床實驗能在 2019 年上半年提出申請；此外，共信 - KY 在五股產業園區的研發中心及試量產生產線，也預計將在 2019 年年中完成進駐。