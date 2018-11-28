【顧德投顧】華航大漲，與油價相關各類型個股紛紛啟動

◆盤勢分析

國巨明確跳漲，外資表態支持

今天運輸股漲幅最大，達到 2.68%；與油類相關個股紛紛表態；觀光類股則是乘著韓潮尾巴，漲幅也達到 2.76%，似乎有相互輝映的感覺；國巨明確往上訊號，似乎真的要展開一波反彈，觀察籌碼面可以看到過去一周外資、投信、自營商紛紛站在買方，原因在於 MLCC 的價格跌幅不大，解除外資過去對於國巨的疑慮，此外未來 5G 商機，可能會拉大市場對於 MLCC 的需求；雖說如此，5G 建設還沒正式啟動，到真正大量需求應該仍有一段時間，各類夢想事先啟動。

美國捎來好消息，一陣春風吹起台股

早上美國經濟顧問表示，川習會有可能會達成協議，但美國要在智財授權、保護等各項問題能夠得到解決；這陣風吹起了亞洲區股市全面大漲，似乎大家都忽略了今天的另外一個新聞也就是國發會昨日發布 10 月景氣對策信號，燈號續亮黃藍燈；國內當前景氣雖然持續擴張，仍須密切留意後續變化，就業市場穩定且薪資穩定成長，有助於增進民間消費力道；並提醒全球經濟下行風險上升。

台股繼續挑戰 9900 點，看起來強勢無比，但投資人仍需要注意風險，選擇穩當的股票，因為周末的川習會訊息如同川劇變臉一般，每天都在變；也要注意到未來景氣衰退的訊息，提早做準備。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估