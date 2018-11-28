比特幣反彈逾8% 創7月以來最大單日漲幅

近期價格狂瀉的加密貨幣，終於迎來反彈，今 (28) 日比特幣上漲逾 8%，創 2018 年 7 月以來最大單日漲幅。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週三晚間 6 點 40 分，比特幣上漲 8.46%，至 3994.60 美元；以太幣上漲 10.13%，至 113.91 美元；萊特幣上漲 10.99%，至 32.46 美元；瑞波幣上漲 6.30%，至 0.37 美元。

雖然價格有所回升，但過去 10 個交易日以來，比特幣累計下跌約 30%。

由 Coinmarketcap.com 數據可得知，今年 1 月，加密貨幣總市值超過 8000 億美元，如今只剩不到 1500 億美元。

造成這波暴跌的原因，眾說紛紜，監管趨嚴被認為是主因之一。

11 月中旬，美國證券交易委員會宣布，對 Airfox 和 Paragon Coin Inc. 兩家加密貨幣公司，開出民事罰單，因為他們未將 ICO(首次代幣發行) 註冊為證券。

另一方面，也有投資人主張，比特幣現金 (BCH) 執行「硬分叉」，是加密貨幣大跌的主因。

BCH 是在去年 8 月，由比特幣「硬分叉」產生，被稱為「ABC 版本」，主導者為比特大陸吳忌寒等人。

但 2018 年 8 月，自稱中本聰的澳洲大戶 Craig Wright 宣稱，將建立「SV 版本」(Bitcoin Satoshi Vision) 節點客戶端，讓 BCH 更接近比特幣原始協議。

但「SV 版本」和 BCH 其他節點客戶端不相容，「ABC 版本」與「SV 版本」，都堅稱是比特幣現金的正統代表，雙方人馬各擁其主，互不相讓。

此一爭議，導致比特幣走跌，挖礦無利可圖，外界將之視為「比特幣現金內戰」。