【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

白宮國家經濟會議主席庫德洛表示，美國總統川普有機會重新與中國進行協商，正面回應中國對於川習會之期待，使得市場對於中美貿易升溫擔憂緩解，加上今日 5G 概念股及先前跌深之漲價概念股持續反彈，帶動今日台股走高，此外，重量級權值股鴻海及台積電，亦同步上漲，推動台股上漲 1.08%。

《國際金融市場焦點分析》

美國白宮經濟顧問庫德洛指出在 G20 峰會上川普將與習近平共進晚餐，並指出此次晚宴將為中美雙方揭開新一頁，並表示川普認為雙方仍有機會達成貿易協議，今日早盤Ａ股並未受到太大激勵，在醫藥、創投板塊以及近期強勢股殺跌下，指數逐步走弱，不過隨後券商、銀行等權重板塊拉升，伴隨 5G 通信以及白酒板塊走強，指數於午後擴大漲幅，A50 漲超過 1%，恆生及 H 股同步受到激勵走高。

《國際商品市場焦點分析》

週三原油價格受到股市波動所衝擊而呈現大幅震盪，川普於週一接受訪問時表示很有可能會持續擴大對中國商品的關稅範圍，衝擊原油價格早盤隨股市下挫超過 1%，不過晚間白宮經濟顧問庫德洛指出在 G20 峰會上川普將與習近平共進晚餐，並表示川普認為雙方仍有機會達成貿易協議，油價隨股市反彈拉升，不過擔憂需求疲弱以及供給過剩，油價上檔空間受到壓抑，兩油期價收盤溫和收低。

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