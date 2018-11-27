騰訊牽手Line在日本推微信支付 明年啟動

騰訊行動支付的國際化版圖正在擴張。

11 月 27 日，據《日經新聞》援引 Line 報導，騰訊將與日本聊天營運商 Line 合作為小型日本零售商提供行動支付服務，以抓住中國遊客湧入的商機。從 12 月中旬開始，Line 將開始租借與微信支付兼容的終端設備。這項和騰訊合作的服務計劃於明年啟動。

在海外支付領域謀求新增長機遇，騰訊一直不遺餘力。

騰訊金融科技副總裁陳起儒在今年 11 月的 money20/20 大會上曾表示，目前，騰訊正在積極地去探索在海外的行動支付的這種新興的市場。途徑之一是在中國人旅行目的地的一些熱門的國家和地區，支持使用微信支付來購物買單。

除此之外，開發微信海外版也是騰訊的計劃之一，「在一些覆蓋率比較多的地區去發展國內微信支付一樣的模式進行出海，所以我們在香港和馬來西亞先後發布了我們微信海外版本支持本地人更多使用微信支付。」

與此同時，騰訊也在謀求在更廣泛的國家和地區積極探索開放支付平台的核心架構，去和海外的更多的合作夥伴一起去發展新興的市場。

Why Line ?

據路透社此前報導，9 月上旬，Line 曾謀求通過可轉換債券籌集約 1481 億日元（13.3 億美元），旨在為該流行聊天應用營運商積極擴張金融業務提供資金。

根據 Line 提供的資訊，其消息應用在日本、台灣、泰國和印度尼西亞等地每月擁有 1.64 億活躍用戶。

據悉，「LINE Pay」作為其支付服務，可以讓用戶使用聊天應用程序向對方匯款或是在商店進行線下付款。在今年第第二季，支付服務「LINE Pay」的交易量達 1950 億日元，增長 83％。Line 表示，計劃在 2021 年底之前將籌集到的大部分資金用於推廣「LINE Pay」支付服務和其他新的金融服務。

此次，Line 與騰訊在行動支付領域的合作，讓兩家公司皆大歡喜。業內也有觀點認為，此次合作或是將與軟銀、雅虎日本提供的服務競爭，幾個月前，軟銀、雅虎日本已宣布與阿里巴巴投資的 PayTm 合作在日推出 PayPay 行動支付服務。

支付寶、微信戰事加劇

今年以來，騰訊在跨境行動支付方面動作頻頻。

2018 年 10 月，騰訊正式為香港用戶推出跨境行動支付服務，方便 WeChat Pay 香港用戶可在中國內地用港元進行支付，相關支付以人民幣進行結算，進一步提升香港用戶在內地的行動支付體驗。

早在 2016 年，騰訊旗下的 WeChat Pay（港版微信支付）就獲得了香港金融管理局發布的首批第三方支付牌照。WeChat Pay 希望憑藉騰訊在支付行業的經驗及 WeChat 在香港的用戶群，加速行動支付在香港的普及。

值得注意的是，三年前阿里就已經開始進軍海外市場。2015 年 9 月，阿里印度對行動資訊公司 One97 Communications （Paytm 母公司） 投資 6.8 億美元成為第一大股東。

此外，香港也是螞蟻金服國際化的第一站，支付寶第一筆境外行動支付便發生在香港。目前，螞蟻金服已經在香港設立了數家分支機構，共有數萬家商戶接受支付寶收款，推動了行動支付在香港的普及。

目前，通過投資入股或業務合作等方式，阿里的支付業務也已經覆蓋了日本、泰國、印度、美國等東亞、東南亞、歐洲市場。公開數據顯示，支付寶全球用戶目前已達 9 億。