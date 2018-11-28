明年展望樂觀 智易股價站上所有均線

智易 (3596)10 月營收 28.9 億元，創歷史新高，雖然預估 11 月、12 月將略為下滑，但第四季營收有望創下單季新高；接下來進入明年第一季後，雖為淡季，且工作天數較少，不過法人表示，在新客戶、新產品挹注下，可望淡季不淡。智易 2019 年在既有產品出貨續增，新產品新市場又逐步開花結果下，展望樂觀，而 5G 產品更預計將在 2020 年接著放量，股價表現也相當強勢，後勢值得期待。股價今日開高走高，最高來到 65 元，為波段新高，且站上所有均線，技術面相當強勢，有別多數個股墜入空頭，智易反而呈現由空翻多，季線、年線上翹，9 月 K 值也翻揚向上，有利多頭續攻，下檔重要關卡則先看 10 日線 60 元左右。

