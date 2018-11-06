網通營運旺 智邦10月營收重返40億元 智易前三季獲利超去年全年

網通廠智邦 (2345-TW)、智易 (3596-TW) 分別公告 10 月營收，以及第三季財報；智邦受惠於原料好轉，帶動出貨順暢，10 月營收重返 40 億元，年增 20.6%；智易也因業外較去年大幅好轉，前三季稅後純益 6.67 億元，每股純益 3.53 元，賺贏去年全年。

智邦下半年起原料供應情況好轉，帶動出貨狀況順暢，推升營收穩步墊高，10 月營收 40.8 億元，月增 6.6%、年增 20.6%，累計前 10 月營收 341.45 億元，年增 17.2%。

而智邦 400G Switch 逐漸穩定，公司預計年底晶片可望產出，在光纖模組順利開出下，明年第二季可望全面布建，加上 5G 即將正式商轉，基地台等後端的基礎建設的需求增加，智邦也可望受惠，均將推升營運。

而智易第三季本業獲利動能持續升溫，營業利益大幅年增 26%，但因業外匯兌損益較去年同期由盈轉虧，導致第三季稅後純益 1.96 億元，每股純益 1.04 元，與去年同期持平。

不過在上半年營運衝刺之下，智易前三季稅後純益來到 6.67 億元，較去年同期大幅年增 40.6%，每股純益 3.53 元，一舉超越去年全年，獲利表現亮眼。