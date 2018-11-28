資訊月今開幕 童子賢：人才跟創新是台灣繼續前進的動力

「107 資訊月」今 (28) 日舉行開幕式，電腦公會理事長童子賢致詞時表示，資訊月的宗旨是要讓更多國人也能一起體會資訊科技的魅力，並指出人才跟創新是台灣繼續前進的重要動力。

這一次資訊月有許多重要的應用，包含虛擬實境與大型機械手臂等，童子賢表示，AR 與 VR 的應用現在已經慢慢普及，資訊月展區現場也有許多虛擬實境的應用結合一些小型互動遊戲，希望讓民眾也能一起體驗資訊的魅力。除此之外，大型機械手必也是展場的亮點之一，現場也有一項「巨型機械手臂結合 VR 虛擬實境 」的展示，讓 VR 的視覺，結合了巨型機械手臂的重力加速度感覺，帶體驗者飛越台北的天空。

童子賢指出，資訊科技的可貴之處，是能夠真正貼近民眾的生活，舉例來說，此次資訊月推出的智慧安全帽，就是遵循著這個概念而製造，不僅可以方便機車族方便的使用地圖導航、聆聽音樂、並且作行車記錄，體現創新科技「安全便利」的新價值。

童子賢說明，資訊月從民國 69 年創辦以來，一直是台灣普及資訊科技教育的大平台，這一次更是結合「教育科技展」與「樂齡智慧教室」等主題，讓青少年與銀髮長者族群也能夠一起體驗，強調資訊科技的本質不是帶來隔閡，而是希望大家都能開心便利的一起攜手進入新的時代。

童子賢也呼籲，希望政府給予新科技適當的優惠，從而帶動產業的火力，藉此加速產業更容易投資軟硬體與智慧應用設備，盼政府能夠拋磚引玉，帶動國內新科技不斷突破。