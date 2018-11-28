5G頻譜劃分方案基本確定 10股有望受益

中國工程院院士、FuTURE推進委員會主席邬賀铨在27日舉行的2018未來信息通信技術國際研討會上表示，中國的5G商用會從6GHz以下頻段開始。邬賀铨透露，中國聯通、中國電信將在3.5GHz頻段各獲得100MHz的頻譜資源;中國移動有望在2.6GHz頻段獲得100-150MHz頻譜資源，另外，中國移動還有可能獲得4.9GHz頻段的100MHz頻譜資源。此外，華為高層近日在 2018 年全球移動寬帶會議上透露，已在全球赢得了22 個 5G 商用合同;目前全球各地共有 150 多家運營商展開 5G 測試，與華為合作的達到 50 家之多。

5G頻段已經劃定，美國、韓國、英國等國家已完成首期頻譜拍賣工作，中國5G牌照則有望於2019年底或2020年初甚至最快於2018年年底正式發放。中信證券認為，管道升級由政府和運營商共同推動，其阻力最小，確定性最高。而 5G 管道鋪設後，亦將推動 5G終端銷售以及應用場景加速成熟。從時間順序而言，管道投資有望最先受益於5G週期，無線側PCB、射頻器件等細分領域業績釋放靠前，持續推薦供應鏈中已完成卡位的立訊精密、深南電路、滬電股份、生益科技等。

東方證券認為，隨著5G商用的日益臨近，產業鏈積極備戰，國内外廠商已在芯片、射頻前端、設備、終端等各環節佈局，終端廠商預計將於2019年和2020年發佈預商用和正式商用5G手機，產業鏈各環節廠商將迎來業績的快速增長期。5G在時延、傳輸速率、連接數等關鍵性能的跨越式提升直接打破了眾多具備廣闊市場空間的新興領域如車輛網、智慧城市、無線家庭娛樂、AR/VR等在通信方面的技術瓶頸，將開啓物聯網發展時代，同大數據、雲計算、人工智能等一期引來信息通訊時代發展的黃金十年。5G材料建議關註飛榮達(電磁屏蔽與導熱材料及器件)、中石科技(電磁屏蔽與導熱材料)、合力泰(吸波材料)。PCB建議關註國内通信PCB/覆銅板領先廠商東山精密、深南電路、滬電股份、生益科技。

來源：證券時報