【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國股市：週二美股早盤在蘋果領跌下走低，道瓊一度跌超過百點，不過隨後白宮經濟顧問庫德洛表示，川普與習近平週六將舉行晚宴會談，川普對兩國達成貿易協議持開放態度，美股受到激勵急拉翻紅，同時網路星期一銷售火熱，以及 AMD 大漲逾４％領漲半導體類股，支撐道瓊指數扭轉早盤頹勢，收盤上漲 108.49 點。

台股觀點：美國總統川普接受華爾街日報採訪時表示，美國極不可能推遲將中國 2000 億美元商品的關稅稅率由 10% 提升至 25%，且暗示將對蘋果手機和平板等設備加徵 10% 關稅，使得市場對於中美貿易戰擔憂再度升溫，帶動台股開盤隨即走跌，不過受到市場低接買盤進場支撐，推升前波跌幅較深之矽晶圓、被動元件及砷化鎵類股上漲，大立光及台積電亦受到拉抬由黑翻紅，終場台股小幅上漲 0.14%，籌碼方面，外資未平倉淨多單大減超過七千口，現貨方面轉為賣超 42.7 億，須注意外資於籌碼面有再轉為偏空的疑慮。目前市場皆關注週末 G20 川習會結果，川普性格反覆多變會否對美中貿易協商投入變數，是短期需多加注意的風險因子，建議可多加利用台指期貨為投資部位進行避險。

關注焦點：1)11/28 FED 主席鮑威爾發表談話 2)11/29 FOMC 會議紀錄 3)11/30 G20 峰會川習會。

